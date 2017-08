Danse avec les stars 8 : Tatiana Silva, Lenni-Kim... Le casting complet !

Le casting de Danse avec les stars 8 sur TF1 semble afficher complet.

Selon nos confrères de Téléstar.fr, la jeune et sublime présentatrice de la météo Tatiana Silva (32 ans) et l'ex-Talent de The Voice Kids 2 Lenni-Kim (16 ans) ont d'ores et déjà signé pour figurer dans cette nouvelle saison du concours artistique phare de la une.

Les deux jeunes célébrités auront donc la lourde tâche de se mesurer à huit autres stars elles aussi prêtes à en découdre à coups de danses Bollywood et de fox-trot sur le parquet de DALS.

Parmi elles, la comédienne et chanteuse Arielle Dombasle et le chanteur et ex-juré de Nouvelle Star Sinclair (qui ont été les premiers à confirmer leur présence dans le show), l'ex-Miss France et animatrice radio Élodie Gossuin, les jeunes parents d'Abbie et amoureux Vincent Cerutti (ex-animateur de DALS !) et Hapsatou Sy, le nageur français Camille Lacourt, la comédienne de Nos chers voisins Joy Esther et Agustin Galiana, l'interprète d'Adrian dans la série Clem.

Voici les dix noms qui devraient très probablement constituer le casting de cette 8e saison de Danse avec les stars, à moins qu'une surprise de dernière minute ne vienne chambouler cette liste déjà pleine de promesses... À suivre !

Rappelons également que le jury va quelque peu évoluer à l'occasion de cette édition. Exit Marie-Claude Pietragalla, c'est le danseur, chorégraphe, réalisateur et metteur en scène québécois Nicolas Archambault (vu récemment dans le spectacle musical Saturday Night Fever au côté de Fauve Hautot) qui a hérité de son prestigieux siège.

Rendez-vous à l'automne prochain sur TF1 pour découvrir Danse avec les stars 8 !