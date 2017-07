Hapsatou Sy : Prise de poids, critiques, fatigue... Son burn-out post accouchement

En septembre dernier, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti accueillaient leur premier enfant, une petite fille prénommée Abbie. Seulement, si tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, dix mois après son accouchement la nouvelle chroniqueuse de Thierry Ardisson dans Les Terriens du dimanche (C8) a évoqué sur son blog un "burn-out" post-bébé.

"Après la naissance de ma petite fille, j'ai réalisé que la fatigue psychologique et physique des mamans pouvait survenir brutalement. Même en se préparant pendant 9 mois, nous avons toujours des surprises et elles ne sont pas toutes bonnes !", a ainsi écrit Hapsatou Sy sur son blog. Ainsi, ses nuits "ressemblaient à des micro-siestes" les premiers temps. "Vous savez, ce moment où on plonge dans un sommeil profond et que bébé réclame soudainement son biberon, sa tétée ou simplement la présence de ses parents", a-t-elle lancé.

J'avais peur de ne pas être à la hauteur

Et, en plus de la fatigue, la jeune maman a dû faire face aux conseils avisés, mais parfois aussi aux remarques déplacées des autres. "J'ai trouvé ça insupportable ! Je pense que c'est un sujet important qui conduit au burn-out des mamans", a estimé la compagne de Vincent Cerutti. Des "conseils" qui l'ont même parfois fait douter : "J'avais peur de ne pas être à la hauteur." Agacée et devenue "irritable", la chroniqueuse télé a fait le choix de "ne plus écouter" et faire comme bon lui semble, et ce "au risque d'être désagréable".

Enfin, Hapsatou Sy a évoqué un autre sujet sensible : la prise de poids. "Entre les vêtements que l'on ne peut plus enfiler, le regard des autres qui a tendance à changer... Eh oui, moi aussi j'ai pris du poids, un peu plus de ventre, des cuisses, des fesses : quel choc pour le moral et la confiance en soi", a-t-elle écrit. Afin de "remédier" à ces transformations physiques, la jeune maman préconise "de la douceur, de la patience et de l'optimisme".

Lors de ces moments difficiles, Hapsatou sy a pu compter sur le soutien et l'aide de son amoureux Vincent Cerutti. Dans les colonnes de TV Mag, le jeune papa avait confié s'occuper "beaucoup du bébé et de sa maman".