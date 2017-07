Joy Esther : Changement radical de coiffure, ses fans adorent !

Ses admirateurs n'ont d'ailleurs pas manqué de le lui signaler. "Les coiffures à franges sont les plus classes! Comme j'aimerais que cela m'aille... Tu es magnifique !", "La frange te va à ravir", "Je trouve cette coiffure ...décoiffante ! super", peut-on lire notamment dans les commentaires.

Côté carrière, si la série Nos chers voisins est bien arrêtée sur TF1 Joy Esther poursuit sa carrière de mannequin et a un projet avec un autre acteur de la fiction, Jean-Baptiste Shelmerdine : tenter d'adapter le programme au cinéma. "On veut les faire sortir de l'immeuble, leur faire vivre des aventures, a-t-il confié. Qu'entre le début et la fin du film, ils ne soient pas tout à fait les mêmes", a confié l'acteur. Affaire à suivre...