Nos chers voisins s'arrête : Nouveau projet pour les acteurs de la série !

C'est officiel, la série de TF1 Nos chers voisins s'arrête après cinq ans de diffusion. En effet, Jean-Baptiste Shelmerdine – qui joue le rôle d'Alex – et Joy Esther – qui campe la jolie Chloé – ont annoncé la nouvelle à nos confrères de Purebreak, en marge du 57e Festival de télévision de Monte Carlo.

"On n'était pas au courant, donc on n'a pas vécu nos derniers moments. Au final, on n'est pas tristes", a ainsi confié l'actrice. De son côté, Jean-Baptiste Shelmerdine a laissé entendre que Nos chers voisins pourrait prochainement être adapté au cinéma. "On veut les faire sortir de l'immeuble, leur faire vivre des aventures, a-t-il confié. Qu'entre le début et la fin du film, ils ne soient pas tout à fait les mêmes."