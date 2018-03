Sandrine Quétier comédienne sur France 3 : "Je n'ai pas eu de passe-droit !"

Après treize ans de bons et loyaux services sur TF1, Sandrine Quétier a quitté la chaîne. Et, à la surprise générale, l'ancienne animatrice de Danse avec les stars est devenue comédienne ! La pétillante brune de 47 ans a ainsi décroché un rôle dans la série Commissaire Magellan (France 3). Interrogée par nos confrères du Parisien lors d'un tournage d'une scène, Sandrine Quétier s'est confiée sur son nouveau rôle d'actrice.

Dans Commissaire Magellan, l'ex-acolyte de Nikos Aliagas sur TF1 campe une femme remariée à un chef cuisinier après l'assassinat de son premier époux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Sandrine Quétier semble on ne peut plus épanouie en tant que comédienne. "J'avais déjà tourné dans une série en Belgique et dans Nos chers voisins. Cela m'avait beaucoup plu, indique-t-elle. Arrivée à un certain moment de ma vie, je me suis dit : C'est maintenant ou jamais. Quand vous en avez vraiment envie, il faut se mettre en danger et faire des choix. J'ai donc fait ce pari. Je ne sais pas si cela fonctionnera. Mais, au moins, je n'aurai pas de regret."

Je redémarre à zéro, c'est génial

Ainsi, en choisissant de vivre de sa passion, la comédie, Sandrine Quétier a tenté le tout pour le tout et s'est donné les moyens de réussir. "Je n'ai pas eu de passe-droit. Je passe des castings avec la trouille, assure-t-elle. Là, j'ai travaillé avec une coach les intentions, la diction, le rythme." En bref, elle "redémarre à zéro". "C'est génial. J'ai l'impression d'avoir une deuxième jeunesse", poursuit-elle.

Visiblement dans son élément, l'ancienne animatrice de la Une ne regrette en rien son choix de carrière. "J'y ai passé des années formidables [chez TF1, NDLR]. Je n'étais pas malheureuse. Mais ils ont compris ma décision", lance-t-elle alors. Sandrine Quétier indique par ailleurs que jongler entre ses obligations d'animatrice et un possible rôle dans une fiction chez TF1 aurait été "compliqué". "Mon emploi du temps était chronophage : il m'arrivait de tourner des émissions plusieurs fois par semaine", confie-t-elle.

Bien qu'elle semble ravie de s'essayer à la comédie, la jolie brune ne ferme pas totalement la porte à l'animation. "Je ne dis pas que c'est terminé à vie. Mais pour le moment, il n'y a pas de télé", conclut-elle.