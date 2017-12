Exclu : Sandrine Quétier quitte TF1 !

Plus de dix ans que Sandrine Quétier, encore au premier plan cette année aux commandes de Danse avec les Stars, présentait 50' Inside aux côtés de Nikos Aliagas sur TF1... L'animateur va devoir se trouver une nouvelle partenaire : selon nos informations, l'aventure de Sandrine Quétier avec la première chaîne d'Europe s'achève. Un départ, scellé en bonne intelligence, qui sera effectif au 31 décembre 2017. Toutes les émissions de l'animatrice de 46 ans sont d'ores et déjà enregistrées. Toujours selon nos informations, Sandrine Quétier ne restera pas sans activité puisque de très beaux projets l'attendent pour la suite de sa carrière.

Les débuts de Sandrine Quétier à la télévision remontent à 1994, comme présentatrice du tirage du jeu Keno sur France 3. Elle rejoint ensuite M6 pour présenter Politiquement Rock entre 1997 et 2000, ainsi que Plus vite que la musique. Ses premiers pas chez TF1, l'animatrice et chanteuse (elle est membre du groupe rock The Jokers) les fait aux côtés de Christophe Dechavanne pour les émissions Les 100 plus grands...

S'ensuit la longue et fidèle collaboration que l'on connaît avec Nikos Aliagas et l'animation de Danse avec les stars depuis 2011. D'abord avec Vincent Cerutti (plus tard candidat de la saison 8 avec sa compagne Hapsatou Sy), puis avec Laurent Ournac. Animatrice vedette de TF1, Sandrine Quétier s'était également vu confier la co-animation du jeu Ninja Warrior, le parcours des héros avec Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Autant d'émissions pour lesquelles TF1 va devoir trouver une ou plusieurs remplaçant(e)s.



