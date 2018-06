Danse avec les stars 9 : Karine Ferri choisie pour coanimer l'émission !

Les informations concernant la saison 9 de Danse avec les stars (TF1) continuent de tomber ! Nous savions que Camille Combal succéderait à Sandrine Quétier à la présentation. Et ce vendredi 29 juin 2018, Le Parisien nous apprend que, contrairement à la saison précédente, une seule personnalité de la chaîne coanimera le programme au côté de l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8). Et c'est sur Karine Ferri que la production aurait misé, comme le précisent nos confrères.

La belle animatrice de 36 ans, enceinte de son deuxième enfant, connaît le concours sur le bout des doigts puisqu'elle faisait partie des présentateurs qui ont épaulé Sandrine Quétier l'an dernier. Elle a également participé à la saison 7 en 2016 avec Yann-Alrick Morteuil, puis Christophe Licata. Karine Ferri a été éliminée aux portes de la finale face à Laurent Maistret (Koh-Lanta) – vainqueur de la saison –, la chanteuse Camille Lou et l'humoriste Artus.

DALS 9 n'est pas le seul projet de Karine Ferri avec TF1. Le public la retrouvera également à la coprésentation de The Voice Kids 5 et de The Voice 8. Avant cela, la compagne de Yoann Gourcuff se concentrera sur sa vie personnelle. En juillet prochain, elle accueillera sa petite fille et pouponnera donc de nouveau. Un bonheur pour Karine Ferri qui est déjà maman d'un petit Maël (2 ans).

Pour rappel, du côté du casting, on retrouvera la divine Iris Mittenaere (Miss France 2016 ), la chanteuse Lio – qui avait été recalée l'an dernier – et la star de Demain nous appartient Clément Rémiens (20 ans). Selon Télé Loisirs, l'ex-défenseur emblématique de l'OM Basile Boli serait aussi de la partie. Tout comme Héloïse Martin (la comédienne de 22 ans vue dans Tamara 1 et 2) et Anouar Toubali (Les Kaïra, Pattaya et Taxi 5), des noms annoncés par Le Parisien.

Côté jury, il y aura du changement. Frustrée de ne plus pouvoir concourir, Fauve Hautot pourrait céder sa place afin de retrouver la piste de danse auprès d'une star. Selon nos informations, c'est la chanteuse Shy'm qui pourrait faire son grand retour pour la remplacer. Nicolas Archambault pourrait quant à lui être remplacé par Patrick Dupond. L'ancien danseur étoile serait en pleine réflexion à propos de sa venue dans le jury.