Karine Ferri enceinte et radieuse : Son baby bump a bien poussé !

Karine Ferri et son amoureux le footballeur Yoann Gourcuff s'apprêtent à pouponner de nouveau ! En effet, l'animatrice de 36 ans, déjà maman d'un petit Maël (2 ans), est enceinte de son deuxième enfant. Sur les réseaux sociaux, la belle brune partage avec ses followers quelques instants de sa grossesse.

Ce mardi 26 juin 2018, Karine Ferri s'est encore une fois dévoilée radieuse. Sur Instagram, la future maman a publié une superbe photo d'elle en noir et blanc, au bord d'une plage. Vêtue d'une robe longue rayée moulant son ventre bien arrondi, elle semble plus heureuse et épanouie que jamais, la main sur son baby bump. "Il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfant", écrit-elle en légende de ce cliché pris à La Villa mauresque, un établissement luxueux situé sur la Côte d'Azur.