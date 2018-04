Karine Ferri enceinte : Elle officialise sa 2e grossesse !

Heureuse nouvelle pour Karine Ferri et son amoureux le footballeur Yoann Gourcuff ! Le couple, déjà parents d'un petit Maël (2 ans), s'apprête à accueillir un nouvel enfant. En effet, l'animatrice de TF1 est enceinte. Alors que la rumeur courait depuis plusieurs semaines, elle a confirmé sa grossesse auprès de nos confrères de Télé Star.

"Cela se voit, je ne peux pas le cacher", a-t-elle alors confié. D'ailleurs, Karine Ferri précise qu'elle n'avait "pas choisi d'en parler" : "Ce sont des choses volées, non annoncées. Parfois on veut que les choses se passent différemment, surtout quand c'est aussi beau." Toutefois, pas de quoi miner le moral de la jeune maman. En effet, la jolie brune de 35 ans confie vivre "un immense bonheur, un moment intense et merveilleux".

Si elle n'en dit pas plus à propos de sa grossesse, l'animatrice assure d'ores et déjà qu'elle ne lâchera pas son rôle à la télévision. Celle qui sera prochainement aux commandes de la nouvelle émission de la Une, Les Plus Belle Mariées, poursuit alors : "J'arrive à m'organiser. L'important pour être bien dans sa vie, c'est de pouvoir s'épanouir dans ce qu'on fait. Et je suis très heureuse de pouvoir continuer à travailler."

Toutes nos félicitations aux futurs parents et au petit Maël qui endossera dans les prochaines semaines le rôle de grand frère !