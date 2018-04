Karine Ferri, maman émue pour les 2 ans de Maël : "Tu as bouleversé nos vies"

Karine Ferri est aux anges.

Ce vendredi 6 avril 2018, l'animatrice de 35 ans que l'on peut retrouver à la tête de Regarde moi : un silence pour tout se dire sur TFX et le 16 avril prochain dans Les Plus Belles Mariées sur TF1 a tenu à prendre publiquement la parole pour l'anniversaire de son petit Maël, fruit de ses amours avec le footballeur Yoann Gourcuff.

Sur Twitter, Karine Ferri a indiqué en commentaire d'un visuel du prénom "Maël". "Parce qu'il y a deux ans aujourd'hui, tu as bouleversé nos vies. Parce que nous t'aimons plus que tout. Parce que tu es notre prince. Parce que dans tes yeux, je me sens belle et forte. Parce que depuis toi, je n'ai plus peur de rien. Parce que tu es mon essentiel...", écrivait-elle avec poésie.

Interrogée par Télé 7 jours en février dernier, la belle brune commentait à propos de son équilibre familial avec "ses deux hommes". "Je partage ma semaine entre Paris et Rennes, où j'ai ma vie de famille. Cet équilibre me permet de ne pas ressentir la tension qu'il peut y avoir dans le milieu de la télé avec cette course contre la montre permanente. Quand je termine mes émissions, je retrouve mes deux hommes et je mène une vie normale. J'accompagne mon fils Maël, qui aura 2 ans en avril, à la crèche, je fais les courses", confiait-elle. Et d'ajouter : "Je suis une maman louve. Maël est la prunelle de mes yeux. Je lui dis 'Je t'aime' toute la journée. Être maman, c'est le plus beau des rôles. J'avais tellement hâte de le devenir."

Trop mignon !