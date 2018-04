Karine Ferri enceinte dans The Voice : Son impressionnant baby bump !

Si la future maman apparaît très souriante à l'antenne, c'est aussi parce qu'elle a la chance de pouvoir assurer les directs dans de bonnes conditions. "Je suis entourée d'équipes de tournage bienveillantes, qui me ménagent même des pauses siestes. Tout est calé en fonction de ma grossesse", confiait-elle récemment à nos confrères de TV Magazine.

Ainsi, en plus des live de The Voice, Karine Ferri est aux commandes d'une toute nouvelle émission sur la Une : Les Plus belles mariées. Mais ce n'est pas tout ! En effet, la jolie brune avait indiqué son envie de remplacer Sandrine Quétier à la coanimation de Danse avec les stars. Affaire à suivre...