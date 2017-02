Jennifer Garner : Enfin prête à officialiser son divorce avec Ben Affleck !

Séparée depuis plusieurs mois du père de ses enfants, Jennifer Garner s'est décidée à passer à la vitesse supérieure. Selon les informations rapportées vendredi 17 février par le magazine Us Weekly, l'actrice de 44 ans est en effet prête à entamer la procédure de son divorce avec Ben Affleck. Le couple avait annoncé sa rupture en juin 2015 après dix années de mariage.

Les parents de Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (4 ans) s'étaient rencontrés en 2001 sur le tournage du film Pearl Harbor et avaient commencé à se fréquenter après avoir tourné Daredevil en 2003. "Peu importe ce qu'il se passera, Ben et Jen se sont engagés à élever de façon unie leur famille et continueront de le faire", avait déclaré une source au même magazine lors de leur rupture.

Quelques semaines après la révélation de leur séparation, des rumeurs persistantes avaient par ailleurs établi que l'interprète de Batman avait brièvement entretenu une relation avec l'ancienne nounou de la famille, Christine Ouzounian, en juillet 2015. L'employée de 29 ans avait commencé à s'occuper des enfants du couple lorsque celui-ci vivait déjà séparé depuis plusieurs mois.

Ça faisait des lustres que ça ne marchait plus entre eux

D'autres révélations apportées par Us Weekly avaient également annoncé que Jennifer Garner et Ben Affleck suivaient déjà une thérapie de couple depuis environ dix mois lorsqu'ils ont annoncé la fin de leur vie commune. "Ils s'apprêtaient à divorcer avant la naissance de Sam, mais vous savez comment ça marche, un bébé arrive et sauve les meubles pendant un temps, mais ce n'était qu'un pansement. Cela faisait des lustres que cela ne marchait plus entre eux. Ben (...) est resté plus longtemps qu'il ne le souhaitait pour les enfants et pour cette idée qu'il a de la famille. Mais il n'a rien pu sauver", avait-on déclaré, toujours en juillet 2015.

Au cours des deux dernières années, les stars hollywoodiennes ont conservé de bons rapports pour préserver l'équilibre de leur famille et ont été régulièrement vues ensemble. En février 2016, l'ex-vedette de la série Alias s'était confiée pour la toute première fois sur l'échec de son mariage dans un entretien accordé à Vanity Fair. "C'était un vrai mariage. (...) Et cela n'a pas fonctionné. (...) Je n'ai pas épousé la grande star de cinéma ; je l'ai épousé lui. (...) Il est l'amour de ma vie", avait-elle déclaré. Des déclarations qui laissaient entendre qu'une éventuelle réconciliation n'était pas non plus impossible. Aujourd'hui, après moult rebondissements, la comédienne s'apprête à écrire une nouvelle page de sa vie...