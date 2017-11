Jennifer Hudson : Rupture avec son fiancé, après dix ans, et bataille judiciaire

Jennifer Hudson et son fiancé David Otunga ont rompu après dix années de vie commune et la justice se mêle déjà de la suite. La chanteuse a d'ores et déjà réclamé la garde de leur fils de 8 ans, David, et a demandé une mesure d'éloignement contre son ex-conjoint !

Selon le site TMZ, Jennifer Hudson a déposé (et obtenu) une demande auprès de la justice afin que David Otunga ne puisse pas les approcher elle et leur fils, pour une période indéterminée. Si elle ne l'accuse pas officiellement de violence ou de harcèlement, on ignore comment elle a pu obtenir gain de cause et justifier qu'elle ait peur pour sa vie ou celle de son enfant, mais, visiblement, la justice lui a donné raison... "C'est dans le meilleur intérêt de leur fils", a déclaré le représentant de la chanteuse et actrice à People, sans en dire davantage.

L'avocate de David Otunga, Tracy Rizzo, a donné plus de détails à TMZ. "David Otunga a essayé depuis des semaines de négocier amicalement des conditions de garde partagée avec madame Hudson. Cependant, quand il est apparu que Monsieur Otunga serait celui qui aurait la garde principale de l'enfant, car il est depuis le début celui qui prend soin de l'enfant pendant que madame Hudson poursuit sa carrière, elle a décidé de mettre en place une pétition sans fondement pour avoir une mesure d'éloignement dans le but d'obtenir un avantage déloyal dans cette affaire de garde", a-t-elle expliqué. L'avocate ajoute que son client, ex-lutteur de WWE, n'a jamais levé la main sur Jennifer Hudson et leur fils ni pratiqué le moindre harcèlement et que la chanteuse essaie de se faire passer pour une victime...

