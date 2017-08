Jérémy Chaletain (Star Ac 2), ex-mari d'Alizée : "Ma fille, Annily, est super"

Jérémy Chatelain (Star Academy 2) fait actuellement son retour à la chanson, onze ans après la sortie de son deuxième album intitulé Variétés françaises. Interrogé chez lui par nos confrères de Voici pour parler de ce come-back avec les titres C'est comment qu'on freine et Je me rappelle, l'ex-compagnon d'Alizée a également accepté de dire quelques mots sur son intimité...

Toujours un brin récalcitrant à l'idée d'en dire trop sur sa vie privée, l'artiste de 32 ans a tout d'abord commenté : "Quinze ans après le tourbillon post Star-Ac', je me dis que je suis content d'avoir eu le discernement de ne rien donner sur ce plan-là."

Ainsi, lorsqu'on lui demande aujourd'hui de dire quelques mots sur sa fille Annily (12 ans), fruit de ses anciennes amours avec la chanteuse de Moi... Lolita et avec qui il était encore récemment en voyage aux États-Unis, Jérémy Chatelain joue encore et toujours la carte de la pudeur. "Elle est super. Elle est grande, elle vient quand elle veut, elle adore Paris et ce studio. D'ailleurs, c'est hallucinant, les enfants peuvent s'enregistrer et prendre l'avion seuls à 12 ans !", a-t-il simplement réagi.

À propos de son retour à la chanson, Jérémy a finalement confié qu'il ne pensait pas – pour le moment – produire de troisième album. Pour lui, le monde de la musique en 2017 ne passe plus obligatoirement par cette étape. "Je prépare juste des singles pour l'instant. Ce n'est pas moderne de penser en termes d'albums en 2017, on écoute des morceaux dans des playlists, c'est la culture Spotify", a-t-il expliqué.

Une interview à découvrir en intégralité dans Voici, actuellement en kiosques.