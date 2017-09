Jérémy Chardy a épousé Susan Gossage, sublime mannequin britannique

Jérémy Chardy l'avait annoncé tout de suite après les quarts de finale de Coupe Davis remportés contre la Grande-Bretagne en avril dernier. Impossible pour lui de participer à la demi-finale contre la Serbie qui s'est jouée à Lille du 15 au 17 septembre derniers pour cause de mariage. Comme prévu, le joueur de tennis français de 30 ans a épousé sa ravissante fiancée, un mannequin britannique nommé Susan Gossage, ex-compagne du footballeur ivoirien Salomon Kalou.

Parce qu'il est originaire des Pyrénées-Atlantiques, et plus précisément de Pau, c'est sur ses terres natales que Jérémy Chardy a épousé sa belle Susan, entouré de tous ses proches, notamment de sa maman et de sa grand-mère. Le mariage civil s'est déroulé le 15 septembre dernier à la mairie de Pau, il a été célébré par l'ancien maire de la ville et ancien ministre de la justice François Bayrou. La cérémonie religieuse a quant à elle eu lieu à Biarritz le lendemain. Les festivités se sont ensuite poursuivies à l'Hôtel du Palais, magnifique établissement situé en bord de mer. Autant de moments magiques et inoubliables que les mariés ont partagés sur Instagram.

"Yeahhhh... Bienvenue dans la famille @susanchardy. À chaque fois que tu me souris, je retombe à nouveau amoureux. Tu n'es pas seulement magnifique, tu es une personne incroyable avec un énorme coeur et je suis fier de t'appeler ma femme !", a commenté Jérémy Chardy dans la langue de sa nouvelle épouse. Même élan de bonheur et d'amour de la part de Susan. "Hier, j'ai officiellement épousé mon amour, mon rock, mon tout @jimchardy. Merci à tous ceux qui sont venus à notre mariage civil. J'attends le grand jour avec impatience", a ainsi publié le mannequin britannique au lendemain de son passage devant François Bayrou. "Le jour le plus heureux de ma vie a été de t'épouser le week-end dernier. (...) L'homme le plus incroyable qui m'aime comme je suis. Je suis fière d'être ta femme et de m'appeler Susan Chardy", a-t-elle commenté quelques jours plus tard, toujours sur un petit nuage.