Jérémy Chatelain, papa fier et comblé, s'adresse à ses enfants Annily et Forest

Jérémy Chatelain est un papa comblé.

Lorsqu'il n'est pas en studio afin de préparer des productions dans l'ombre (il a déjà travaillé pour Kenzo, Lancôme ou AccorHotels...) ou de peaufiner un prochain single, l'ex-élève de la 2e Star Academy sur TF1 est un papa très attentionné avec ses deux enfants, Annily, 14 ans et fruit de ses amours passées avec Alizée, et Forest (1 an), né de sa relation avec Julie.

Dans la nuit du 9 au 10 juin 2019, l'artiste de 34 ans a souhaité crier publiquement tout l'amour qu'il porte à ses enfants sur Instagram. En commentaire d'une première photo, il a écrit : "Annily, la jeune femme de ma vie. Aïe aïe aïe, elle est belle ma fille !" Et d'ajouter dans la foulée en légende d'une seconde photo montrant son fiston tout mignon en golfeur improvisé : "Et mon amour de fils, le petit ticou Forest, trop beau, trop gentil."

Côté carrière, Jérémy Chatelain – qui a récemment composé plusieurs titres pour l'album One Trick Pony de Kiddy Smile –, proposera prochainement un tout nouveau single intitulé Carton à droite. Le 21 mars dernier, lors d'un partenariat avec Apple, il donnait d'ailleurs rendez-vous à son public au Store des Champs-Élysées afin d'échanger avec lui sur sa carrière mais aussi pour présenter ce titre à paraître. Patience !