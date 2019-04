Jérémy (Les Anges) : "Ma copine Alexia n'a pas du tout été jalouse !"

En 2014, Jérémy participait à Top Chef (M6). Des années plus tard, le cuisinier fait son retour à la télévision dans Les Anges 11 (NRJ12) ! L'occasion pour lui de se livrer sur son aventure à Miami auprès de Purepeople.com.

Cinq ans après Top Chef, vous participez aux Anges... Pourquoi ce choix ?

J'avais envie de nouveauté et de refaire de la télé car j'avais adoré mon expérience dans Top Chef. Je n'ai pas voulu me lancer directement car je voulais me perfectionner professionnellement. Et là, c'était le bon moment. J'étais au Negresco à Nice quand j'ai fait Top Chef, j'y suis resté jusqu'à décembre dernier. J'attendais vraiment le bon moment. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un changement de vie sentimentale qui a fait que j'ai eu envie de changement, de revenir à la télé. Ça m'a toujours intéressé.

Comment vous êtes-vous intégré dans la villa à Miami ?

Ça s'est fait d'un naturel impressionnant. Je me suis très bien intégré, il faut dire qu'ils m'ont aussi très bien intégré. Dès le début, je me suis très bien entendu avec tout le monde. J'étais dans la chambre où il y avait Raphaël, Julien, Toto. Ce sont quand même de fortes têtes et ça s'est vraiment bien passé.

Avec qui vous êtes-vous le mieux entendu ? Et le moins bien ?

Je me suis bien entendu avec tout le monde. Après, j'ai eu un gros coup de coeur pour Pascal, que j'apprécie énormément, et Rémi avec qui on se suivait sur les projets professionnels. C'est un mec au top. Mis à part la petite histoire gentille avec Océane, et encore c'est rien, je n'ai été en froid avec personne, il n'y a pas eu de mauvaises relations.

Comment avez-vous géré la cuisine dans la villa ?

J'ai fait pas mal à manger pour les autres, c'est vrai. Après, on vit en électron libre dans la villa, chacun se fait à manger comme il veut. Je n'étais pas cantonné à ce rôle de cuisinier de la maison ! On est resté sur des plats simples quand même, mais on était plusieurs à savoir de quoi on parlait niveau cuisine... Je pense qu'on a tous apporté quelque chose aux repas de la villa.

Qui mange le moins sainement parmi les candidats et qui fait très attention à ce qu'il mange ?

Hormis moi, je dirais qu'Emy est celle qui mange le plus sainement. Julien aussi d'ailleurs. Et je vais dire que c'est Nicolo qui mangeait le moins bien car il galérait un peu à se faire à manger (rires) ! Il se faisait des petits burgers, des trucs comme ça.

Avez-vous pris du poids pendant le tournage ?

Non pas du tout ! Je crois que j'en ai même perdu, au contraire. On s'entraînait beaucoup avec Pascal et je faisais attention à mon alimentation, comme au quotidien hors tournage.

Vous n'avez pas le physique qu'on s'imagine du cuisinier...

Je vis avec mon temps, avec ma génération. Aujourd'hui, le physique ne cantonne pas les gens à une activité. Je suis tatoué parce que c'est mon état d'esprit, ma manière d'être. Il ne faut pas que l'image prenne le dessus.

Votre compagne Alexia était-elle jalouse de vous savoir avec toutes ces jolies filles ?

Elle n'a pas été du tout jalouse ! On a pleinement confiance l'un en l'autre. Elle m'a poussé, encouragé à participer aux Anges. D'ailleurs, les filles de la villa ont toutes été très respectueuses du fait que je sois en couple. Il ne s'est jamais passé quoi que ce soit. C'est toujours délicat, mais lorsqu'on avait le jour off le dimanche, je l'appelais. C'était le seul moment où on pouvait se donner des nouvelles de la semaine. Ça a été un peu compliqué au début. On est constamment ensemble au quotidien... Mais après, on a fini par s'habituer.

Avez-vous des projets ensemble ?

On aimerait beaucoup faire une émission en couple. Pourquoi pas La Bataille des couples ou Moundir et les apprentis aventuriers. On se complète, donc on n'a qu'une envie, c'est de faire ce genre de choses. Mais ça peut également être des émissions sur lesquelles je vais et où elle me rejoint par exemple. Côté personnel, on avance... Il n'y a pas de date fixée, mais notre objectif, c'est de fonder une famille, se marier, avoir des enfants !

Suivez-vous la nouvelle saison de Top Chef ?

Je suis la saison et j'étais un peu dégoûté quand Merouan est parti, c'était mon favori. Il sort sur une histoire de carotte... Après, il y en a d'autres qui sont costauds aussi.

Avez-vous gardé contact avec les chefs Jean-François piège, Thierry Marx, Ghislaine Arabian, Christian constant ou Cyril Lignac ?

Non, on n'a plus de contact depuis un moment. Il n'y a pas vraiment de raison, ça s'est fait avec le temps plutôt naturellement.

Avez-vous des nouvelles des anciens candidats de Top Chef ?

J'ai quelques nouvelles de temps en temps de Jenifer, Jean Imbert avec qui on s'envoie quelques messages. Ce sont les deux avec qui je parle le plus régulièrement.

