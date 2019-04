Top Chef 2019 : Merouan éliminé, tensions en cuisine, Alexia et Guillaume au top

L'aventure Top Chef 10 (M6) est mouvementée ! Fanny, Paul, Sébastien, Marie-Victorine, Ibrahim, Anissa, Maël, Baptiste et Camille ont été éliminés au même titre que Samuel qui a finalement fait son retour la semaine passée. Lors de ce neuvième épisode diffusé mercredi 3 avril 2019, l'un des quatre chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran ou Jean-François Piège a perdu un nouveau candidat !

La guerre des restos

Comme chaque année, les candidats encore en lice vont devoir, en 48 heures, créer leur propre restaurant, du concept au nom en passant par le menu, à Meaux ! Cependant, cette saison 10 est sous le signe de l'exception : les jeunes chefs seront jugés par des professionnels. En effet, 11 journalistes culinaires vont goûter leurs plats et donner leur avis. Pour réussir cette mission, les duos seront épaulés par leurs chefs de brigade.

Guillaume (brigade Michel Sarran) et Alexia (brigade Hélène Darroze) travaillent ensemble sur cette épreuve. Ils choisissent de reprendre une crêperie et restent sur le thème de la Bretagne, d'où est originaire Guillaume. Ils baptisent leur restaurant Mer. Après une nuit de préparation, le duo est rejoint par Baptiste.

Menu de Mer

– Entrée : raviole au sarrasin garnie à la crème de pomme de terre et coquillages.

– Plat : filet de bar de ligne, pied de cochon-huître, légumes racines.

– Dessert : crème de marron, crumble de noix, poires pochées au citron vert, gelée de coings.

Damien (brigade Philippe Etchebest) et Florian (brigade Hélène Darroze) se retrouvent tous les deux à créer leur propre restaurant, une auberge. Ils ne sont pas forcément d'accord sur le concept de l'établissement : Damien insiste sur le côté rustique, Florian souhaite proposer de la cuisine gastronomique moderne. Ils finissent par s'accorder sur une maison de campagne chic baptisée De la terre à l'assiette. Ils sont aidés par Camille. Lors de la visite d'Hélène Darroze et Philippe Etchebest, les candidats se rendent compte que leur concept est vu et revu. Damien propose alors un dressage en salle pour se démarquer !

Menu de De la terre à l'assiette

– Entrée : oeuf parfait, purée de topinambour à l'andouille de Guémené, pieds de mouton.

– Plat : volaille cuite sous presse, bisque d'écrevisses, panais au foin, persillade aux escargots et beignets d'escargots.

– Dessert : crème de marron, crumble de noix, citron vert, poires pochées, coings.

Merouan (brigade Jean-François Piège) et Samuel (brigade Michel Sarran) forment le troisième binôme. Fair-play, le duo décide de récupérer le restaurant que les autres ne veulent pas : l'établissement brésilien aux couleurs vives. Ils partent sur l'idée d'un restaurant franco-japonais proposant des produits de la mer. Le duo est aidé par Anissa. En cuisine, la jeune femme et Merouan ne s'entendent pas et la tension monte...

Menu de Saqana

– Entrée : sashimi de saint-jacques, sauce yuzukosho, céleri rémoulade.

– Plat : cabillaud au beurre blanc, chou-fleur, champignons eryngii, sauce ponzu.

– Dessert : omelette japonaise, crème pâtissière aux fruits de la passion.

Verdict ! Après avoir observé la devanture des trois restaurants, les journalistes culinaires ont choisi de dîner au restaurant de Damien et Florian, De la terre à l'assiette, ainsi qu'au restaurant Mer d'Alexia et Guillaume. Saqana n'a pas séduit et Merouan et Samuel s'affronteront donc en dernière chance.

Mer VS De la terre à l'assiette

– Mer

L'entrée séduit tant les chefs que les journalistes culinaires. Petit hic : la pâte de raviole est un peu trop épaisse pour certains. Au visuel, le plat fait l'unanimité... et pas seulement ! Une fois goûtée, l'assiette récolte de nombreux compliments. L'équilibre entre l'huître et le porc fait carton plein. Si tout le monde est conquis, le dessert plaît moins. Alexia avait fait le choix de prendre les mêmes assiettes pour l'entrée que pour le dessert, ce qui nécessite de faire la vaisselle entre les deux... Le dressage est fait dans la précipitation et ne convient pas. Mais ce n'est pas tout : l'algue est trop présente et le côté iodé gâche le plat.

– De la terre à l'assiette

Comme promis, Damien et Camille dressent en salle. Les candidats, très concentrés, ne disent pas un mot. Résultat : le silence pèse dans le restaurant. Le fait que Damien ne parle pas rend le show stressant pour les journalistes culinaires. Fort heureusement, l'entrée plaît, au visuel comme au goût. Au moment du plat, Florian joue l'animation à fond et les visages en salle se décrispent. Pour les chefs, la promesse est tenue ! Mais pour les escargots, le goût n'est cette fois-ci pas vraiment au rendez-vous... Enfin, le dessert fait l'unanimité.

Après cette belle soirée, l'heure est au verdict. Le restaurant Mer d'Alexia et Guillaume remporte l'épreuve. De la terre à l'assiette de Damien et Florian n'a pas assez séduit les journalistes culinaires et les chefs, les deux candidats vont en dernière chance.

Dernière chance

Aujourd'hui, les quatre candidats qui jouent leur place ont une heure pour proposer un plat d'exception autour de la carotte !

Recette de Merouan : carottes râpées, gelée de carotte acidulée, fritures de pâte filo, crème de fanes.

Recette de Samuel : mousse de carotte-gingembre-poivre de Sichuan, pickles de carotte, carottes glacées à l'orange, crumble "terre".

Recette de Damien : carotte rôtie, velouté carotte-graines de fenouil, poudre de carotte, tempura de fanes, vinaigrette jus de carotte.

Recette de Florian : royale de carotte, pickles, purée carotte-citron vert, meringues au curry, beurre monté carotte-anis étoilé.

Lors de la dégustation, Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège ont préféré les assiettes de Damien, Samuel puis Florian. Merouan est donc éliminé.