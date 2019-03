Top Chef 2019 : Camille éliminée, Samuel de retour, Philippe Etchebest très ému

Au fil des épisodes, les candidats sont de moins en moins nombreux dans Top Chef 10 (M6)... Après Fanny, Paul, Sébastien, Marie-Victorine, Ibrahim, Anissa, Maël, Baptiste et Samuel la semaine passée, un autre participant a été éliminé ce mercredi 27 mars 2019. Qui de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran ou Jean-François Piège a perdu un candidat ? Résumé de la soirée !

Le grand retour des candidats éliminés

Rien n'est joué dans Top Chef ! Les candidats éliminés font leur retour pour tenter de réintégrer le concours. Face à Gilles Goujon, chef trois étoiles et meilleur ouvrier de France, les jeunes chefs seront dirigés par un ancien camarade de la brigade dans la réalisation d'un râble de lièvre cuit sur l'os et obligatoirement accompagné de fruits.

– Baptiste (qui va diriger la brigade) et Anissa rejoignent donc Merouan dans l'équipe verte (Jean-François Piège).

– Samuel (qui va diriger la brigade) et Marie-Victorine rejoignent donc Guillaume pour l'équipe jaune.

– Maël (qui va diriger la brigade) rejoint Damien et Camille pour l'équipe bleue (Philippe Etchebest).

– Ibrahim (qui va diriger la brigade) rejoint Alexia et Florian pour l'équipe rouge (Hélène Darroze).

Baptiste ose un "râble cuit sur l'os, coques d'oignons farcies avec un risotto de topinambours, foie gras et fève de tonka, laquage fruits rouges". Mais pour le chef Goujon il manque quelque chose, le vrai travail d'un fruit. Anissa l'avait prévenu.

Samuel propose un "râble mariné, jus de lièvre orange-passion, pâte d'orange, poire farcie, légumes-racines et purée de trompettes de la mort".

Maël prépare avec son équipe un "râble cuit sur l'os, jus de lièvre, choux farcis, avec un effiloché de lièvre et brunoise de coings, condiment mûres, pâte de coings et salade de choux". Mais les choux cuits à la vapeur ne font pas rêver le chef qui demande à ce qu'on ajoute par exemple un laquage.

Ibrahim se lance dans un "râble laqué rôti sur l'os, cromesquis lièvre-légumes-noisettes, mousseline de topinambour, salsifis, coulis de fruits rouges, poires et coings". Il veut faire beaucoup de choses tout seul, délègue peu, ce qui peut le mettre en danger. Pire, alors que chef Goujon lui laisse entendre que sa préparation n'est pas assez cuite, Ibrahim s'entête.

Dégustation et résultat :

Hélène Darroze donne un point à l'assiette de l'équipe jaune (Samuel).

Philippe Etchebest donne un point à l'assiette de l'équipe jaune (Samuel).

Michel Sarran donne un point à l'assiette de l'équipe jaune (Samuel).

Jean-François Piège donne un point à l'assiette de l'équipe verte (Baptiste).

C'est donc Samuel qui réintègre le concours. Marie-Victorine et Guillaume sont qualifiés pour la semaine prochaine.

Le mijoté moderne de Jean-François Piège

Après Michel Sarran et Philippe Etchebest, c'est maintenant dans les cuisines de Jean-François Piège que se déroule cette épreuve. Les candidats vont avoir une mission de taille : tenter de surprendre le chef deux étoiles en imaginant leur propre mijoté moderne, technique de cuisson inventée par Jean-François Piège lui-même. Le risque de faire mijoter doucement est de le faire justement trop doucement et de prendre le risque que le jus qui se trouve à l'intérieur de l'élément ne parte.

Merouan (équipe verte – Jean-François Piège) qui est coaché par Christian Constant (Jean-François Piège, pour des raisons évidentes ne peut pas le faire), se lance dans un "carré de veau en feuilles de figues, jus de veau à la figue, courges cuisinées et tuiles de figues".

Damien (équipe bleue – Philippe Etchebest) propose "un canard colvert sur foin rôti, compotée de topinambours, salade de topinambours et jus de canard corsé". Il fait le choix de servir un canard saignant.

Camille (équipe bleue – Philippe Etchebest) réalise un pigeon sur châtaignes grillées, purée de butternut et châtaignes, salsifis rôtis au beurre de girolles sautées".

Alexia (équipe rouge – Hélène Darroze) part sur une "volaille sur noisettes torréfiées, purée de topinambours, oignons farcies aux foies de volaille et noisettes".

Florian (équipe rouge – Hélène Darroze) propose un "râble de chevreuil aux noisettes, jus corsé au cognac, purée de patates douces, beurre de passion". Pour chef Darroze il manque quelque chose dans les accompagnements.

Dégustation et résultat :



Le plat préféré de Jean-François Piège est celui de Merouan. Il avait hésité avec l'assiette d'Alexia. Hélène Darroze souhaite que ce soit Florian qui aille en dernière chance. Philippe Etchebest envoie Camille.

Dernière chance

Florian et Camille s'affrontent en dernière chance. Leur mission : sublimer la truite !

Camille tente sa chance avec un "pavé de truite cuit à l'unilatérale et son condiment vierge, cubes d'aubergine confits, caviar d'aubergines, bouillon aromatique".

Florian se lance dans une "truite avec son nougat d'agrumes, lait caillé au citron, tartare de truite, chips de topinambours, purée de topinambours".

Les chefs trouvent qu'il y a trop d'huile dans l'assiette de Camille et dans le bouillon ce qui ternit un peu le plat de Camille. Après délibération, c'est finalement Camille qui est éliminée du concours Top Chef.

"C'était la plus jeune, la moins expérimentée mais c'était finalement la plus décomplexée, et ça c'est une force", déclare Philippe Etchebest les larmes aux yeux.