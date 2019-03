Top Chef 2019 : Maël éliminé, Merouan sous pression, les chefs surpris !

Cette saison 10 de Top Chef (M6) a été marquée par les départs de Fanny, Paul, Sébastien, Marie-Victorine, Ibrahim et Anissa. Lors du cinquième épisode du concours culinaire, l'un des quatre chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran ou Jean-François piège perd un candidat de sa brigade. Résumé de la soirée.

Fraises et sucre face à des enfants de chefs

Place à la traditionnelle épreuve durant laquelle les candidats encore en lice cuisinent en binôme pour des enfants. Cette année, le thème est le suivant : fraises et sucre. De quoi emballer les participants... qui ne savent pas qu'ils ont face à eux des filles et fils de meilleurs ouvriers de France. C'est en famille qu'ils dégusteront les préparations de nos candidats.

Brigade de Jean-François Piège

Après l'élimination d'Anissa la semaine dernière, Merouan et Baptiste se retrouvent tous les deux. Le binôme propose la recette suivante : marmelade de fraises crues et cuites, gelée de fraises, opaline garnie de crème montée sans sucre, barbe à papa et sucettes. Avec un Merouan rigolo et dans l'amusement, difficile pour Baptiste de se concentrer...

Brigade de Michel Sarran

Samuel et Guillaume préparent quant à une guimauve à la fraise, un sirop fraise-vanille, une brunoise de fraises et un sorbet fraise-citron. Après les remarques des enfants, le duo ajoute à sa recette des fraises en sucre tiré.

Brigade d'Hélène Darroze

De leur côté, Alexia et Florian proposent la recette suivante : madeleine, crème mascarpone vanillée, gel fraise-yuzu, spirale de sucre tiré, biscuit, crème glacée et fraises.

Brigade de Philippe Etchebest

Les bleus sont les seuls à être encore trois. Le chef a décidé que Camille et Damien formeraient le duo de l'équipe. Ils proposent la préparation suivante : chou garni de brunoise de fraises acidulées et de mousse à la fraise, opaline, bonbons fraise. Maël cuisine seul. Sa recette : sphérification de fraise et agrume, fraises poêlées, mousse mascarpone au poivre long et crumble chocolat amandes. Sur la demande d'un des enfants juges, Maël ajoute du sucre soufflé à son dessert.

Le moment de la dégustation et de la délibération est arrivé. Les meilleurs ouvriers de France et leurs enfants ont préféré les desserts de Guillaume et Samuel puis d'Alexia et Florian. Les brigades de Michel Sarran et d'Hélène Darroze sont qualifiées pour la semaine prochaine.

Tomates-mozzarella en miroir

Pour cette deuxième épreuve, les candidats encore en lice tentent d'impressionner Paul Pairet, chef trois étoiles et meilleur restaurateur du monde. Ils doivent réaliser un plat miroir, à savoir présenter deux assiettes de tomates-mozzarella visuellement identiques mais aux goûts différents : l'une salée, l'autre sucrée.

Brigade de Jean-François Piège

Merouan, emballé par l'épreuve, propose la recette salée suivante : eau de tomate gélifiée, toasts à l'eau de tomate, tomates cerises confites et billes de mozzarella. La version sucrée de son assiette est composée d'un thé à la menthe gélifié, de tomates cerises confites confites au thé à la menthe, du pain perdu poêlé au beurre noisette, panna cotta de lait de coco et brunoise de mozzarella puis enfin une boisson à base d'eau de tomate, thé à la menthe, jus de citron et jus d'orange.

De son côté, Baptiste est tout aussi enthousiaste. Sa recette salée est la suivante : coulis de tomates, purée de basilic, brunoise de tomates multicolores, rocher glacé de burrata au basilic. La version sucrée de son assiette est composée d'un coulis de tomates et fraises, une purée de menthe ainsi qu'un rocher glacé de burrata à la vanille. Une recette ambitieuse qui a joué des tours à Baptiste. Alors qu'il manque de siphon, il recommence sa préparation ce qui lui fait perdre du temps et l'empêche de dresser comme il le souhaite.

Brigade de Philippe Etchebest

Damien mise de son côté sur la simplicité. Il travaille des tomates poêlées, une mozzarella nature, une vinaigrette tomate-poivron-basilic et un crumble de pain à l'ail. Son assiette sucrée reprend les bases de sa recette salée et propose des tomates caramélisées au four, de la mozzarella imbibée dans un sirop vanillé, une vinaigrette composée de jus de tomate, framboises, huile de noisette et menthe ainsi qu'une chapelure de brioche.

Pour son assiette salée, Camille cuisine une marmelade de tomates jaunes, des tomates vertes à l'huile d'olive, une eau de tomate gélifiée, des tomates cerises rôties et de la stracciatella. Sa recette sucrée est la suivante : une marmelade de tomates jaunes au sucre, des tomates vertes à la vinaigrette sucrée, une mousse stracciatella à la vanille roulée dans une kappa à la framboise.

Plutôt perdu et "pas top à l'aise", Maël finit par trouver une belle idée. Sa recette salée est la suivante : bavarois de mozzarella, condiment épicé tomates vertes et avocat, coulis de tomates noires de Crimée et betterave, figues. Son assiette sucrée fait son effet : bavarois sucré de burrata et poivre long, coulis sucré betteraves et noires de Crimée, tomates vertes, avocat, miel et vanille.

Au moment de la délibération, Paul Pairet, pas convaincu par le visuel, choisit de ne pas déguster les assiettes de Baptiste. Après dégustation, le chef préfère les préparations de Damien.

Dernière chance

Maël et Merouan jouent leur place. Les deux candidats ont pour mission de sublimer le rouget, un poisson au goût prononcé !

Recette de Merouan : filet de rouget, compotée de légumes, sauce carotte-fruit de la passion, écailles de carottes.

Recette de Maël : filet de rouget, toasts de foie de rouget, sauce rouget-pastis-safran, fenouil rôti et crème de fenouil.

Lors de la dégustation des deux assiettes, Philippe Etchebest, Jean-François Piège, Hélène Darroze et Michel Sarran sont séduits par le rouget de Merouan. Maël est donc éliminé.