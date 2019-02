Top Chef 2019 : Anissa éliminée et en larmes, Michel Sarran hôte de prestige !

Fanny, Paul, Sébastien, Marie-Victorine et Ibrahim ont tous été éliminés de Top Chef 10 (M6). Ils ne sont plus que dix en lice pour remporter le concours de cuisine. Mais pour ressortir gagnant de la célèbre émission, ils vont devoir impressionner les chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège !

Cuisine à l'italienne

Pour cette première épreuve, les dix candidats en compétition vont devoir, en brigade, réaliser deux assiettes : un plat de pâtes et un tiramisu. Le tout face à Annie Féolde, première femme a avoir décroché trois étoiles en Italie. La chef ne dégustera pas le tiramisu de la brigade qui aura le moins bien réussi son plat de pâtes.

Chez Michel Sarran, Samuel s'occupe du plat de pâtes au pesto. Sa recette : pâtes tajarin, pesto composé de basilic-ail-pignon-huile d'olive, parmesan et haricots verts. Guillaume gère le tiramisu et propose un sabayon à la mascarpone, un biscuit imbibé au café, un pochage façon Saint-Honoré et une meringue au café.

Du côté de la brigade d'Hélène Darroze, c'est Alexia qui prépare la première assiette. La jeune femme propose des pâtes alla carbonara à sa façon. Il s'agit d'une raviole farcie de jaune d'oeuf, d'un bouillon de parmesan et de guanciale. Florian s'occupe du tiramisu façon forêt. Sa recette : biscuit garni de mascarpone au café, racines en chocolat et fève de tonka, crumble cacao.

Damien et Maël de la brigade de Philippe Etchebest travaillent les pâtes ensemble. Le duo propose des pâtes alla vongole. Leur recette : tagliolini alla vongole, coques en marinière ail et persil, huile de persil. Camille prépare le tiramisu composé d'une demi-sphère de mousse mascarpone et d'une demi-sphère de biscuit imbibé de café.

Chez Jean-François Piège, Merouan et Anissa font eux aussi équipe pour le plat de pâtes. Ils travaillent des agnolotti à la bolognaise avec un bouillon de tomate green zebra. Baptiste s'occupe du tiramisu. Pour ce faire, il réalise un biscuit cuillère imbibé de café, une crème mascarpone et une tuile de cacao.

Lors de la dégustation, Annie Féolde désigne les pâtes de Maël et Damien comme assiette qu'elle aime le moins. Rendez-vous à la prochaine épreuve pour la brigade de Philippe Etchebest. Pour ce qui est des tiramisu, la chef préfère celui de Florian, qualifiant directement la brigade d'Hélène Darroze pour la semaine prochaine !

Le cassoulet revisité

Les candidats cuisinent pour cette deuxième épreuve à Toulouse, dans le restaurant de Michel Sarran. Le chef leur a donné pour mission de proposer une version allégée et moderne du cassoulet. Les plats seront dégustés par de vrais Toulousains, à savoir les chanteurs Biflo et Oli et les rugbymen Maxime Médard et Yoann Huget.

Guillaume et Samuel sont privés de leur chef Michel Sarran mais seront épaulés par Bernard Bach, chef deux étoiles. Le duo se lance sans plus attendre dans la préparation du cassoulet. Leur recette : siphon et crème de haricots tarbais, saucisses et cuisses de canard, haricots frits, chips de lard et jus de cassoulet.

Chez Philippe Etchebest, Camille travaille seule. Elle propose une purée de coco, des boudins de chair à saucisse vapeur, une tuile de pain de mie et des cubes de canard. De leur côté, Maël et Damien cuisinent le cassoulet à leur manière. Ils travaillent du confit de canard, une joue de porc, un espuma de haricots blancs, une brunoise de saucisse caramélisée et de la chapelure verte de brioche.

Merouan travaille seul chez Jean-François Piège. Il propose des feuilles de chou, un mélange de viandes, un effiloché de canard, une salade de légumes croquants, des asperges et des morceaux de saucisse. Anissa et Baptiste sont en binôme. Ils se lancent sur deux services. Le premier sera composé de canard effiloché, d'une boulette de canard et d'un crémeux de haricots. En deuxième assiette, ils travaillent une raviole garnie de chair à saucisse, des piquillos et amandes torréfiées.

Place à la dégustation et à la délibération pour Michel Sarran et ses invités. Sans le savoir, le chef, pas convaincu par le visuel, choisit de ne pas déguster l'assiette de Guillaume et Samuel... de sa brigade ! Finalement, le cassoulet que Michel Sarran préfère est celui de Merouan.

Dernière chance

Guillaume, Anissa et Damien s'affrontent en dernière chance. Ils doivent tenter de séduire les chefs en sublimant la betterave.

La recette de Damien : crème de betterave, betterave rôtie et en carpaccio, tartare de canard, bouillon et pommes de terre soufflées.

La recette d'Anissa : lamelles de betterave marinées, tartare poires et betteraves, mousse de betterave aux jus de citron jaune et vert.

La recette de Guillaume : gelée de betteraves, tartare de betteraves crues et cuites, algues, chips de betteraves, crème de poisson fumé.

Lors de la dégustation, les chefs préfèrent les assiettes de Damien et Guillaume. C'est donc Anissa qui est éliminée.