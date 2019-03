Top Chef 2019 : Samuel éliminé, Camille en larmes, Merouan impressionnant !

Depuis le lancement de Top Chef saison 10 (M6), plusieurs candidats ont déjà été éliminés. Fanny, Paul, Sébastien, Marie-Victorine, Ibrahim, Anissa, Maël et Baptiste ont tous quitté l'aventure. Ce mercredi 20 mars 2019, qui de Philippe Etchebest, Michel Sarran, Jean-François Piège ou Hélène Darroze a perdu un candidat ?

Plat signature face à un jury prestigieux

Pour cette première épreuve, les sept participants encore en compétition vont devoir réaliser leur plat signature. Des préparations qui seront dégustées et jugées par cinq inspecteurs du guide gastronomique le plus célèbre du monde, celui qui décerne les étoiles aux meilleurs restaurants : le guide Michelin. Le jury devant rester dans l'anonymat, c'est leur directeur Gwendal Poullennec qui donnera le verdict.

Brigade de Jean-François Piège

Merouan, dernier candidat de la brigade, prépare une assiette de la mer. Sa recette : limande-sole farcie au cabillaud et moules de bouchot, crème de champignons, sauce aux moules et cèpes, poudre de chips de crevettes.

Brigade d'Hélène Darroze

Florian propose son plat signature composé de turbot, nougat de fruits secs aux agrumes, jus façon civet de la mer, coquillages, minilégumes et foie gras fumé. Sa chef de brigade reste perplexe et estime que toutes les préparations ne vont pas ensemble... Florian écoute ces conseils et supprime le foie gras poêlé de sa recette.

De son côté, Alexia, après sa blessure de la semaine dernière, travaille avec un petit handicap : son doigt n'est toujours pas remis. Elle désire faire un petit clin d'oeil à sa grand-mère anglaise en proposant des pommes de terre au lard de Colonnata, des moules à l'huile de livèche, une sauce cresson-livèche et des oignons farcis céleri-moules-livèche.

Brigade de Michel Sarran

Guillaume a plus l'ambition que jamais de décrocher une étoile et rêve de recevoir les compliments du jury. Il mise tout sur son saint-pierre confit, sa purée d'artichauts, son artichaut à la barigoule, ses chips d'artichaut et son jus de veau. Une recette qui ne satisfait pas complètement Michel Sarran. Guillaume décide alors d'ajouter une raviole au lard, ricotta et oignons de Roscoff.

Samuel propose quant à lui un plat qui lui rappelle ses débuts dans la cuisine dans sa région d'Anjou. Sa recette est la suivante : pigeon farci noix-poires-oignons, cuisses poêlées, jus de pigeon, poires au vin rouge, purée de panais, oignons. Une assiette trop classique pour Michel Sarran... mais Samuel ne souhaite pas modifier sa recette. Petit hic : les filets de pigeon s'ouvrent en pleine cuisson ! Embêté, le candidat enlève la peau de son pigeon, espérant sauver l'assiette.

Brigade de Philippe Etchebest

Damien propose la recette terre-mer suivante : pigeon, cuisses confites, jus de pigeon à la bière, salsifis confits et en vinaigrette, espuma de chicon, tartare de saint-jacques. Sa cuisson du pigeon est trop juste, heureusement, il rectifie vite le tir !

Enfin, Camille propose un suprême de poularde cuit sur le coffre, un jus de poularde, une écume de menthe, un crémeux de petits pois, une gelée et une salade de petits pois. Un plat signature qu'elle vient d'inventer ! Sur les conseils de Philippe Etchebest, Camille décide de laquer son poulet au miel, sauce soja sucrée, ail et gingembre.

Après dégustation, les cinq jurés ont préféré les assiettes de Florian, Merouan et Damien, directement qualifiés pour la semaine prochaine.

Une assiette monochrome face à Yannick Alléno

Plus on avance dans l'aventure, plus le niveau s'élève... C'est cette fois-ci Yannick Alléno, honoré de 8 étoiles au total, qui donne le ton. Le chef attend des candidats qu'ils lui présentent des plats monochromes ! Une seule et unique couleur devra ressortir de l'assiette ! Ils peuvent présenter leur plat à Yannick Alléno autant de fois qu'ils le souhaitent mais seuls les trois premiers qualifiés sur le visuel seront dégustés.

Brigade de Michel Sarran

Guillaume doit cuisiner une assiette rouge. Il décide de travailler un filet de rouget avec des tomates confites... et c'est tout. Perdu, il ne sait pas dans quelle direction aller. Après réflexion, le candidat dessine peu à peu sa recette : rouget mariné, sauce tomatée, tomates confites, gelée de poivrons, coulis de framboise et oignons rouges.

Samuel prépare un plat jaune. Il propose un cabillaud au curry, des escalivadas de poivrons confits, une mousseline de carottes avec du lait de coco et des spaghettis de courgettes jaunes.

Brigade de Philippe Etchebest

Camille travaille le vert. Sa recette : médaillons de langoustines marinés dans un jus de cresson, huile de céleri, confiture de tomates, bouillon d'herbes. Voyant la non-satisfaction de Yannick Alléno face aux langoustines rosées, Camille propose des ballottines de farce de langoustines aux épinards. Gros coup de stress : la ballottine n'est pas cuite ! La jeune femme recommence ! Camille craque...

Brigade d'Hélène Darroze

Alexia est attendue sur le blanc. Elle se lance dans un cabillaud au lard de colonnata, une purée de chou-fleur, un fumet de poisson et du céleri.

Place à la délibération : Yannick Alléno sélectionne les assiettes de Guillaume et Alexia du premier coup et Samuel, après plusieurs tentatives, sur le visuel. À la dégustation, le chef a préféré les plats d'Alexia, son coup de coeur, ainsi que celle de Guillaume.

Dernière chance

Camille et Samuel ont pour mission de faire une bouchée de dorade en 45 minutes. Pour la première fois, les quatre chefs de brigade ne savent pas quels candidats sont en dernière chance. Ils vont devoir faire leur choix les yeux bandés et en une seule bouchée par plat !

Recette de Camille : tartare de dorade, pommes, concombre, crème citronnée à l'aneth, condiment mûres-gingembre.

Recette de Samuel : daurade poêlée, brunoise d'ananas, voile de pissenlit et pak choï, gel citron-gingembre.

Lors de la délibération, les quatre chefs désignent à l'unanimité la bouchée de Camille comme la gagnante. Samuel est donc éliminé.