Top Chef 2019 : Baptiste éliminé, Alexia blessée, les pompiers interviennent !

Après les départs de Fanny, Paul, Sébastien, Marie-Victorine, Ibrahim, Anissa puis Maël la semaine dernière, un nouveau candidat a été éliminé de Top Chef saison 10 (M6). Qui de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran ou Jean-François Piège a perdu un membre de sa brigade ? Réponse plus bas...

Match de taille contre Philippe Etchebest

C'est au grand théâtre de Bordeaux, où se trouve la table d'hôte étoilée de Philippe Etchebest, que les 8 candidats encore en lice appréhendent cette première épreuve. Oubliées les brigades, les participants forment des duos inédits dans l'espoir de battre la tête d'affiche de Top Chef. Double difficulté pour Philippe Etchebest : il ne dispose que de la moitié du temps des candidats et dispose, comme les autres, d'un panier surprise pour élaborer une recette.

Florian et Guillaume travaillent avec Hélène Darroze. Ils travaillent un canard cuit sur le coffre, une émulsion de panais, du salsifis fumé, des cèpes rôtis, des copeaux de cèpes crus, du mascarpone fumé et un jus de canard au foie gras. Sur conseil du chef, le duo ajoute des cuisses de canard fourrées aux cèpes !

Jean-François Piège épaule Baptiste et Camille. Le duo propose un magret de canard cuit à basse température sur des grains de café, une mousseline de salsifis au café, des cèpes rôtis et un jus de canard au cognac.

Samuel et Merouan sont aidés par Michel Sarran. Ils partent sur la préparation suivante : magret de canard à basse température, jus de canard, foie gras poêlé, salsifis panés, mousseline de salsifis et friture de champignons. Une recette que le chef trouve trop simple, le duo décide de fumer le foie gras au poivre et au bois de hêtre et ajoute un chutney de figues et fruits secs.

Damien et Alexia sont quant à eux épaulés par le Meilleur Ouvrier de France (MOF) et chef trois étoiles Gilles Goujon. Ils travaillent la recette suivante : magret de canard cuit sur le coffre, salsifis en deux façons, purée de céleri rave, cèpes rôtis et crémeux de champignons. Après conseil du chef, ils ajoutent du foie gras à leur sauce.

Philippe Etchebest choisit quant à lui de ne pas utiliser le canard par manque de temps. Il propose alors une raviole aux champignons et foie gras poêlé, un consommé de champignons et gelée, des cèpes rôtis au beurre d'ail et un crémeux de champignons.

Place à la dégustation pour le chef étoilé Lionel Lévy et le MOF Philippe Joannes. Ils ont préféré l'assiette de Samuel et Merouan, qualifiés pour la semaine prochaine, puis celle de Philippe Etchebest.





La boîte noire

Épreuve emblématique de Top Chef : la boîte noire ! Plongés dans le noir, les candidats vont devoir reproduire une assiette trois étoiles de Régis et Jacques Marcon en s'aidant du goût et du toucher. La recette du duo père-fils est la suivante : quasi de veau au praliné de cèpes, croquettes de foie de lotte, lactaires aux coings et risotto de sarrazin.

Brigade de Michel Sarran et Philippe Etchebest

Damien et Guillaume sont les premiers à entrer dans la boîte noire. Au goût, ils reconnaissent le lactaire, la viande et le risotto, puis foncent au garde manger. Avec Camille, ils se lancent dans la cuisine. C'est au tour des chefs d'entrer dans la boîte noire : ils découvrent le praliné au cèpes, le risotto de sarrazin et le foie de lotte ! Camille a 15 secondes pour mémoriser le visuel du plat de la boîte noire. Elle guide au mieux ses coéquipiers pour le dressage.

Brigade d'Hélène Darroze et de Jean-François Piège

Alexia et Baptiste reconnaissent le veau, le foie et la poudre de cèpes. Ils récupèrent leurs ingrédients au garde manger. Avec Florian, ils se lancent dans la préparation de la recette. Les chefs entrent dans la boîte noire et aident leurs candidats en trouvant le foie de lotte, le jus de canard et les cèpes ! Florian mémorise le visuel du plat pendant 15 secondes. Il n'a pas le droit de toucher aux assiettes mais guide son équipe.

Lors de la dégustation, Jacques et Régis Marcon ont préféré la préparation des brigades de Michel Sarran et Philippe Etchebest. Camille, Damien et Guillaume sont qualifiés pour la semaine prochaine.

La dernière chance

Hélène Darroze désigne Alexia pour participer à la dernière chance face à Baptiste. Ils vont jouer leur place dans le concours sur le thème de l'avocat.

Recette de Baptiste : mousse avocat-vanille et mousse avocat-pistache-basilic, avocat, agrumes et pâte sablée.

Recette d'Alexia : crémeux d'avocat au citron et au miel, avocats marinés, siphon coco-oseille, crumble, lamelles de concombre.

Coup de théâtre, en pleine préparation de son plat, Alexia se coupe le doigt ! "J'ai vraiment mal, ça pisse le sang partout ! J'ai envie de vomir, je ne me sens pas très bien", lance la jeune femme. Le chrono s'arrête, l'épreuve est suspendue et les pompiers arrivent rapidement dans les studios. Soignée, Alexia reprend l'épreuve.

Lors de la dégustation, les chefs ont préféré la préparation d'Alexia. Baptiste est éliminé !

Top Chef s'invite à la maison

Pour information, cette année, l'épreuve de la célèbre boîte noire s'invite à la maison ! En partenariat avec Uber Eats, Top Chef propose aux Parisiens la livraison du plat mystère de cette dixième saison dès ce mercredi 13 mars ainsi que jeudi 14 mars et vendredi 15 mars. C'est Baptiste Renouard, candidat éliminé ce soir et aujourd'hui à la tête de son restaurant Ochre, qui retravaillera ce plat avec sa brigade. Pour commander cette préparation appétissante, il suffit de choisir l'option "boîte noire" sur l'application Uber Eats.