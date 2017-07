Jeremy Meeks : L'ex-taulard adultère devance sa femme et entame le divorce

Jeremy Meeks passe la vitesse supérieure. Selon TMZ, l'ex-taulard devenu mannequin a officiellement lancé une procédure de divorce pour sceller sa rupture avec celle qu'il avait épousée en 2008, Melissa. Une démarche qui intervient quelques jours après que l'infirmière de 38 ans eut annoncé dans un entretien accordé au Daily Mail que son mariage était "fini" et qu'elle réclamait elle-même le divorce.

Le 28 juin dernier, Jeremy Meeks était surpris en pleine séance de baisers avec l'héritière de l'empire Topshop, Chloe Green. Le top de 33 ans et la it-girl de 26 ans étaient en vacances sur un yacht en Turquie lorsqu'ils ont attiré l'attention des paparazzi. "Humiliée" par ces photos, Melissa Meeks a admis qu'elle traversait quelques problèmes avec son mari depuis que ce dernier était devenu célèbre et qu'il s'était lancé dans une carrière de mannequin. Elle ignorait en revanche que tout était fini entre eux et pensait que son mariage finirait par être "sauvé".

Séparation des biens et garde alternée

Dans ses papiers de divorce, Jeremy Meeks a souhaité établir la date de séparation au 24 juin dernier, soit quatre jours avant ses roucoulades publiques avec Chloe Green. Sa démarche est évidemment stratégique, puisqu'il devra partager la moitié de ses biens avec sa future ex-épouse. Il réclame également la garde partagée de leur fils. Ensemble, Melissa et Jeremy Meeks sont parents d'un petit Jeremy Jr. âgé de 7 ans. Melissa Meeks est également la mère de deux autres enfants nés de précédentes relations, Robert (11 ans) et Ellie (16 ans), qui ont toujours considéré leur beau-père comme une "véritable figure paternelle", comme elle s'en est lamentée auprès du Daily Mail.

Quant à Chloe Green, la revoici très discrète depuis quelques jours. Alors qu'elle s'était vantée de sa nouvelle idylle avec Jeremy Meeks sur les réseaux sociaux, la jeune femme a soudainement supprimé son compte Instagram, lassée des insultes. Accusée d'avoir brisé une famille, la socialite anglaise fait profil bas. "Je sais qu'il faut être deux pour faire un tango, mais elle savait qu'il était marié. Pour moi, c'est impardonnable. Mon monde entier s'est effondré. Que vais-je dire à nos enfants ? Mon coeur est brisé. Quelle sorte de femme fait quelque chose comme ça à une autre femme ? Mon mariage n'était pas parfait, mais je pensais pouvoir le sauver jusqu'à ce que cela se produise. Bien sûr que je suis en colère contre elle (...) Et contre lui aussi", avait déclaré Melissa Meeks au sujet de sa rivale.