Jermon Bushrod pleure la mort de son bébé, décédé après une semaine de vie

Jermon Bushrod et sa femme Jess espéraient un miracle, il n'a malheureusement pas eu lieu. Une semaine après sa naissance, leur fille Jordyn Lynn est morte. Le joueur de NFL de 34 ans a annoncé la terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux le 20 octobre 2018 : "Jordyn Lynn Bushrod, 11 octobre – 18 octobre 2018."

Déclarant "son coeur brisé", le joueur des New Orleans Saints n'a pas révélé les causes de la mort de son bébé mais il a évoqué "des problèmes avant la naissance." La petite fille de Jermon Bushrod n'a en effet jamais quitté l'hôpital comme l'attestent toutes les photos qu'il a jointes à son message sur Instagram. Le nouveau-né y apparaît en couveuse ou bien relié à de multiples tubes lors des moments passés dans les bras de ses parents. "Grâce à toi Jordyn, notre famille est plus forte. Tu allais être spéciale. Nous ne nous attendions pas à cela et n'étions pas prêts. Te voir quitter cette planète après une semaine seulement fait mal. Mes enfants sont mon coeur et ne plus jamais te revoir sera difficile mais Dieu nous aidera toujours à traverser cela", a ajouté Jermon Bushrod, également papa de deux autres enfants, une fille et un garçon.