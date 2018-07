Jessica Biel : Gros coup dur pour la chérie de Justin Timberlake

Gros gros dur pour Jessica Biel. L'actrice américaine de 36 ans a vécu une désillusion en apprenant qu'elle devrait fermer son restaurant Au Fudge, situé à Los Angeles, après deux ans d'exploitation à peine. Une fermeture brutale que le restaurant a justifiée sur Instagram. "Aujourd'hui est notre dernière journée d'horaires normaux au Fudge. Nous resterons disponibles pour des événements privés et @aufudgecamp reste ouvert à quelques pâtés de maisons d'ici. Merci pour votre soutien", pouvait-on lire dimanche 15 juillet sur le compte du restaurant.

En effet, le Fudge CAMP, un centre d'art, de musique et de jeux qui offre chaque semaine des cours pour des enfants âgés de 4 mois à 8 ans, reste ouvert. Pour Jessica Biel, la pilule restera difficile à avaler, même si l'actrice et businesswoman s'était déjà confiée sur la difficulté de tenir un restaurant. "Le business de la restauration est bien plus dur que celui de producteur, avait-elle confié à Jimmy Kimmel l'an dernier. Nous ne faisons pas d'argent. D'après mon expérience, personne ne fait d'argent dans la restauration, ou tout du moins, pas tout de suite."

Nul doute que la chérie de Justin Timberlake pourra compter sur le soutien de son amoureux, le père de leur petit Silas, pour rebondir et se relancer.