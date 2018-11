Jessica Biel : Mauvaise perdante, elle en vient aux mains avec un animateur...

Jessica Biel et Justin Timberlake ne manquent jamais de créativité, et encore moins d'humour. Les tourtereaux l'ont de nouveau prouvé mercredi 31 octobre pour Halloween, lorsqu'ils sont apparus dans les rues de New York dans leurs costumes de personnages Lego avec leur fils Silas (3 ans et demi).

Deux jours plus tard, l'actrice de 36 ans et le chanteur de 37 ans se rendaient sur le plateau du talk-show de Jimmy Fallon, où ils se sont prêtés à un jeu très divertissant. Dans l'incapacité de parler en raison d'une extinction de voix, Justin Timberlake s'est diverti en voyant son épouse et son ami tenter de se démarquer pour savoir qui d'entre eux le connaissait le mieux (vidéo dans notre player ci-dessus).

Si Jessica Biel est parvenue à répondre correctement aux premières questions, contrairement à Jimmy Fallon, elle a rapidement été prise de court lorsqu'elle s'est rendu compte que le présentateur connaissait également le mot de passe de son mari, à savoir "ananas". Jimmy Fallon a ensuite remporté un second point lorsqu'il a été capable de deviner (comme par magie !) un nombre à quatre chiffres que Justin Timberlake avait en tête. Vexée et jalouse, la comédienne a quitté le plateau... pour l'amour de la mise en scène, évidemment.

Les choses auraient pu en rester là mais Jimmy Fallon a de la suite dans les idées. Dans une autre séquence (disponible dans la vidéo ci-dessous), l'animateur est vu en train de donner une soupe à Justin Timberlake au moment de lui dire au revoir. "J'espère que Jess n'est pas vraiment fâchée", lâche-t-il. C'est à ce moment-là que la principale intéressée intervient pour coller une (fausse) droite à son rival. Un sacré moment !