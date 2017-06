Jessica Chastain mariée : "Une journée magnifique" mais...

Après cinq ans d'amour, Jessica Chastain et Gianluca Passi de Preposulo ont fini par se dire oui. Un mariage qui eu lieu à La Villa Tiepolo Passi du côté de Trévise en Italie le 10 juin. Face à la médiatisation inattendue – à ses yeux – de son union avec le fils d'un comte italien, la comédienne vue dans The Tree of Life a fini par confirmer. Et c'est presque forcée qu'elle a communiqué sur le sujet.

Sur Twitter, avec un brin de sarcasme et de colère, la comédienne récemment vue dans le jury de Pedro Almodovar à Cannes a confirmé son mariage tout en épinglant les paparazzi. "Vous l'avez vu ? Je ne suis plus sur le marché. Gianluca et moi nous sommes mariés, écrit-elle. Nous voulions de l'intimité et nous ne sommes pas en train de vendre des photos, mais je vais poster quelque chose dans un futur proche." Un message – un peu amer mais empli d'amour pour ses fans qui n'ont cessé de lui adresser des félicitations – qui accompagne un communiqué écrit par la star de 40 ans.

"Merci pour tous vos doux commentaires à propos de mon mariage. Je vous aime et ce fut une journée magnifique. Je vais vous demander d'arrêter, s'il-vous-plaît, de partager les photos. Des hélicoptères ont ignoré l'interdiction d'une zone de vol et ils ont pris ces photos durant la cérémonie, déplore-t-elle, en colère et triste. À chaque fois que je les vois, je me souviens de leur manque d'égard. Je promets de partager bientôt des photos avec vous, mais je préfère partager des photos qui célèbrent l'amour, pas l'intrusion. Je quitte les réseaux sociaux pendant quelques semaines. Amour et bonheur à vous tous."