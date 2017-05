Jessica Simpson : "J'ai un stérilet, rien n'entrera dans cet utérus"

Un troisième enfant pour Jessica Simpson ? C'est niet. Décidée, la jeune femme invitée sur le plateau d'Ellen DeGeneres a dévoilé qu'elle n'était pour l'heure, pas prête à avoir un troisième enfant avant de déclarer qu'elle n'attendait pas non plus un enfant pour le moment, malgré les rumeurs : "Je ne suis pas enceinte dans votre émission !"

Alors que son père, Joe Simpson, est enfin guéri de son cancer de la prostate après maintes et maintes opérations, la belle blonde semble ne plus vouloir retourner dans un hôpital d'aussi tôt. Face à l'animatrice américaine, la jeune femme de 36 ans a clairement expliqué que la naissance d'un enfant n'était pour le moment pas possible : "J'ai un stérilet, rien ne va entrer dans cet utérus."

Sans tabou, elle continue dans sa lancée : "J'ai deux beaux enfants et je ne compte pas en avoir un troisième. Ils sont trop mignons, tu peux pas le nier !" La chanteuse mariée au joueur de football américain Eric Johnson depuis le 5 juillet 2014, a donné naissance à Maxwell, âgée de 5 ans, et de Ace, âgé de 3 ans et semble les aimer plus que tout au monde d'après ses mots dans le célèbre talk-show.

Non sans transition, le couple a par ailleurs fêté l'anniversaire de la petite Maxwell il y a quelques jours. "Mon bébé, Maxwell, a 5 ans aujourd'hui. Elle rend nos journées plus magique... Joyeux anniversaire à notre princesse de conte de fées. Maman, papa et Ace t'adorent, avec leur 'coeurs saint' (comme dirait Max) #MerMax #MAXIDREW #canyoube5forever" a légendé Jessica Simpson sous une photo rassemblant toute la petite famille. Comme c'est touchant !