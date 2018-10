Jessica Thivenin et Thibault Kuro bientôt mariés : Leur bonheur entaché

Jessica Thivenin et Thibault Kuro sont sur le point de se marier ! Le couple aurait voulu garder cette bonne nouvelle secrète mais un blogueur, Aqababe, en a décidé autrement. Ce dernier a publié sur son compte Twitter une photo des bans du mariage, affichés dans la villes de Tarascon, les contraignant ainsi à confirmer la nouvelle.

Afin d'échapper à des fans trop envahissants, Jessica Thivenin et Thibault Kuro ont fait le choix il y a plusieurs mois de s'installer à Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est justement de là-bas que la jolie blonde a décidé de s'adresser à ses admirateurs et de leur en dire davantage sur son union avec le Marseillais. Sur Snapchat, elle a en effet déclaré : "Je suis très heureuse de me marier. Après, le truc, c'est que du coup, ça remonte des polémiques. Si on ne l'a pas dit, c'est tout simplement parce que si on l'avait fait, on aurait dit qu'on le faisait pour le buzz. Et si on ne le dit pas, au final, on se fait pourrir parce qu'on l'a caché. On se rend compte que, de toute façon, on est toujours critiqué."

Si elle a quand même déclaré être "la femme la plus heureuse du monde", elle a fait savoir qu'elle était tout de même très triste de la façon dont tout avait été dévoilé : "Mon chéri, c'est l'homme de ma vie et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément eu envie de le dire. C'est aussi notre vie privée même si c'est pas évident d'en avoir une. Maintenant, vous êtes au courant. C'est pas grave, le principal, c'est que l'on soit heureux. J'aurais préféré l'annoncer autrement, l'annoncer moi-même. Des fois, c'est pas évident..."

De son côté, Thibault s'est dit "très énervé". "On se marie on ne voulait pas le dire et faire notre petit truc tranquille, a-t-il expliqué sur le même réseau social. On n'est pas obligé de tout dire, tout faire et tout justifier. (...) Je n'en veux pas à tous ces journalistes qui relaient l'info mais à la personne qui a pris la photo du ban, qui a sorti l'exclu. C'est la loi que les bans soient diffusés, on ne peut rien faire. Mais on aurait préféré, soit le dire nous-mêmes, soit ne pas le dire. Dans tous les cas, ça fait chier."

On leur adresse tout de même toutes nos félicitations !