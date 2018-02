Jessica Thivenin et Thibault Kuro : Le couple s'installe à Dubaï

Jessica Thivenin et Thibault Kuro ont un grand projet. Au cours d'une vidéo dévoilée le 7 février dernier, le couple – bientôt de retour à la télévision dans la nouvelle saison des Marseillais, en Australie – a annoncé qu'il allait s'installer... à Dubaï.

"À la base, mon chéri voulait absolument me faire visiter cette ville parce qu'il avait flashé dessus. Je ne la connaissais pas et j'ai toujours voulu y aller, a confié la belle blonde. Ce qu'il s'est passé, c'est que quand j'y suis allée, je voulais y rester. C'est pour ça qu'on y va très souvent."

Après avoir échangé un regard amusé avec Jessica, Thibault a lâché la bombe : "On va s'installer à Dubaï (...) pendant quelques mois ou quelques années. On ne sait pas encore." Ce qui leur plaît tant là-bas ? Le fait que les gens soient polis, la ville très propre, le cadre idyllique et que la sécurité qui y règne.

"On a pris cette décision à deux", a précisé la meilleure amie de Stéphanie Durand. Seul souci ? Pour l'heure, ils n'ont pas encore trouvé la maison de leurs rêves. Mais cela ne saurait tarder. Leurs deux chiens June et Guizmo et eux devraient donc avoir un petit nid douillet très prochainement à Dubaï.

Une nouvelle qui a suscité quelques interrogations parmi leurs fans. Certains se sont demandé pour quelle raison ils emmenaient leurs toutous avec eux alors que l'ancienne petite amie de Thibault (Shanna Kress) n'avait pas souhaité le faire quand elle a déménagé à Miami.

Shanna s'est alors saisie de son compte Snapchat pour s'expliquer : "Je n'ai pas eu envie d'être égoïste et de me dire qu'ils allaient prendre l'avion. Même si aujourd'hui, ils vont aller à Dubaï, ils sont habitués a être avec Thibault. Au moment où je suis partie, on avait une maison avec un grand jardin et moi je ne savais pas encore où j'allais habiter. Les séparer, ce n'était pas possible non plus. Voilà pourquoi j'ai laissé les chiens à Thibault."