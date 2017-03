Shanna Kress s'installe à Miami... et s'offre une nouvelle vie !

Les admirateurs de Shanna Kress (Les Marseillais de W9,Les Anges de NRJ12) le savent grâce à son compte Snapchat, la jeune femme aime à passer du temps à Miami (Etats-Unis) loin de la grisaille et des faibles températures hexagonales depuis qu'elle a rompu avec Thibault. Cependant, mercredi 15 mars, la jeune femme a fait une annonce surprise !

"Coucou les amis, je veux faire une petite mise au point avec vous parce que vous me posez beaucoup de questions sur ce que je fais à Miami, pourquoi je suis là. Depuis que je suis plus avec Thibault, je suis plus trop à la maison parce que depuis très très longtemps, j'ai toujours voulu vivre à Miami. Je viens souvent car j'ai vraiment envie de m'installer ici, je trouve qu'ici je me sens mieux dans ma vie en fait !", a-t-elle expliqué d'entrée de jeu.

Et de poursuivre en dévoilant quelque peu ses projets : "D'ici quelque temps je vais redevenir une étudiante, je ne pourrai plus sortir autant que vous le voyez sur Snapchat. C'est pour ça que je sors beaucoup en ce moment parce que bientôt, tout ça, c'est fini ! (...) Aujourd'hui, j'ai encore une visite d'appartement. Pour s'installer, il faut faire des visites et donc c'est ce que je fais !"

Pour rappel, le 16 février dernier, Shanna se dévoilait en compagnie de Kim Glow (alors en tournage pour Les Anges 9) et d'une autre amie, Gabriella, à Miami. Là-bas, le trio sexy avait fait monter la température autour de la piscine du Mondrian South Beach Hotel grâce à des bikinis sensuels laissant entrevoir leurs silhouettes de rêve.