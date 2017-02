Shanna et Thibault : Le couple culte se sépare et dévoile pourquoi !

La nouvelle va choquer de nombreux téléspectateurs. Shanna et son chéri Thibault (alias Mr Kuro sur YouTube), l'un des couples les plus solides de la télé-réalité, vient d'annoncer sa séparation. Les ex-amoureux des Marseillais et des Anges en dévoilent même les raisons, elle sur Instagram, lui sur Twitter.

"Vous nous avez découvert en décembre 2012 et devant vous est né notre amour. (...) Aujourd'hui, il est temps d'être franc avec vous comme nous l'avons jamais été. Shanna et moi avons décidé de nous séparer d'un accord commun car l'amour s'est envolé malheureusement avec le temps... Des fois, nous pensons que l'amour est toujours présent et on se force à y croire mais aujourd'hui, nous n'y arrivons plus tous les 2", ont-ils fait savoir (tel quel).

Puis, le duo qui dit être "en très bons termes" a annoncé qu'il allait continuer à travailler ensemble. Leurs aventures dans leur web série, World Tour, devraient donc se poursuivre.

"Nous vous demandons de respecter notre choix et de ne pas le juger s'il vous plaît. Nous oublierons jamais tous les moments passés ensemble et avec vous car vous nous avez fait vivre une histoire unique et très passionnelle qui restera gravée à vie dans nos esprits", ont-ils conclu.