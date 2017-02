Shanna et Thibault, une rupture bidon ? Aymeric Bonnery balance !

Shanna Kress et Thibault (alias Mr Kuro sur YouTube) ont-ils monté leur rupture de toutes pièces ?

La 1er février dernier, les anciens candidats des Anges et des Marseillais brisaient le coeur de leurs fans en annonçant leur rupture sur les réseaux sociaux. "Shanna et moi avons décidé de nous séparer d'un accord commun car l'amour s'est envolé malheureusement avec le temps... Des fois, nous pensons que l'amour est toujours présent et on se force à y croire mais aujourd'hui, nous n'y arrivons plus tous les 2", pouvait-on lire. Pourtant, Shanna et Thibault seraient toujours amoureux si l'on en croit les informations d'Aymeric Bonnery.

Le chroniqueur d'Ayem Nour a révélé dans le Mad Mag du 9 février que selon l'une de ses sources de NRJ12, la jolie blonde et son supposé ex avaient mis en scène cette séparation. Leur but : participer à la saison 3 de La Villa des coeurs brisés (NT1). "Il paraîtrait que Shanna et Thibailt n'auraient jamais rompu. Ils seraient pressentis pour faire la troisième saison de La Villa des coeurs brisés. Et ils en profiteraient pour se remettre ensemble dans le programme", a confié Aymeric. Une annonce qui a laissé les autres chroniqueurs dubitatifs et à laquelle la Marseillaise a réagi sur les réseaux sociaux.

Après les rumeurs la disant bientôt dans Les Anges 9 et celle de sa rupture organisée, la jeune femme s'est saisie de son compte Twitter pour faire une mise au point : "En peu de temps, nous avons reçu énormément d'appels pour différentes télé-réalité. Merci de cet intérêt pour ces propositions, mais pour ma part, je ne me sens plus à ma place dans un programme (...). Je préfère me concentrer sur nos projets comme notre World Tour sur YouTube ou Bbryance." Et de préciser que Danse avec les stars serait la seule émission qu'elle accepterait.