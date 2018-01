Astrid Nelsia et la chirurgie esthétique : "Petite, j'étais hideuse"

Astrid Nelsia n'a jamais caché avoir eu recours à la chirurgie esthétique. La jeune femme qui a participé aux Princes de l'amour (W9), Les Vacances des Anges (NRJ12) puis Friends Trip (NRJ12) s'est récemment confiée sur le sujet lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Public.

Sans tabou, la jolie brune de 21 ans révèle ce qu'elle a déjà retouché chez elle. "J'ai fait augmenter le volume de ma poitrine à 20 ans. J'ai fait plusieurs injections d'acide hyaluronique dans mes lèvres", indique-t-elle.

Mais ce n'est pas tout, Astrid Nelsia a aussi subi une "lipo-aspiration du ventre" : "J'ai demandé à mon praticien de réinjecter la graisse prélevée au niveau de mon abdomen dans mes fesses." Seulement, la jeune femme n'est pas convaincue par le résultat. "Ce n'est pas très probant, mais j'étais obsédée par cette intervention. Je la désirais comme le dernier sac d'une grande marque", lance-t-elle amusée.

J'ai encore quelques complexes à régler

Avoir eu recours à la chirurgie esthétique a permis à Astrid Nelsia de s'accepter un peu plus, elle qui était autrefois complexée par sa silhouette. "Petite, j'étais hideuse. Ma mère me coupait les cheveux trop courts. Je portais un horrible appareil dentaire, raconte-t-elle. Quelques années plus tard, à l'adolescence, j'étais désespérément plate."

Et du coup, elle n'attirait pas les garçons. Aujourd'hui, ça a bien changé : "Ils sont à mes pieds. Je suis sans arrêt sollicitée sur les réseaux sociaux. La télé-réalité et la chirurgie esthétique m'ont permis de renverser la vapeur." Toutefois, la jolie brunette a "encore quelques complexes à régler". "Je n'aime pas mon corps en forme de H. J'ai demandé à mon chirurgien s'il était possible de m'enlever quelques côtes mais cela coûte trop cher", conclut-elle.

Une interview à retrouver en intégralité dans les pages du magazine Public, actuellement en kiosques.