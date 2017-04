Astrid Nelsia (LPDLA 4) : Ses (nouvelles) lèvres gonflées et pulpeuses !

Plus rien n'arrête Astrid Nelsia. Pas même l'appel du bistouri. Après le selfie les seins à l'air et celui de son booty totalement nu, la jeune femme a décidé d'afficher le nouveau résultat de son passage chez le chirurgien Dr. Mamlouk. Et d'après le dernier cliché qu'elle a posté sur Instagram, l'ancienne candidate des Princes de l'amour semble très heureuse de cette transformation quelque peu déroutante...

En légende de la photo la mettant en scène lèvres en avant, la starlette connue pour avoir couché avec une star du rap américain n'a pas manqué de mentionner le nom de son chirurgien avec fierté. Le cliché rassemblant près de 13 000 like a su faire parler de lui. Si ses followers sont nombreux à l'avoir complimentée, certains n'ont certainement pas manqué de lui demander la nature de l'intervention. "Tu as fais quoi chez lui ?", demande un fan de la belle... Ni une ni deux, Astrid répond franchement "Mes lèvres". Au moins, les choses sont dites, même si très franchement, la différence avant/après est loin de sauter aux yeux.