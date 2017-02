Vincent (Les Princes de l'amour 4) lynché par Astrid : "Il me dégoûte"

Vincent a dû avoir les oreilles qui sifflent récemment !

Après avoir été éliminée par Julien, Astrid a fait son grand retour dans Les Princes de l'amour 4 (W9) lundi dernier. Et, surprise, ce n'est pas pour Julian ou Gabano (qui se rapprochent le plus de son ancien prince physiquement) qu'elle a fait son grand retour dans la télé-réalité, mais pour... Vincent. Un choix qui a surpris de nombreux téléspectateurs, et pour cause : il ne s'agirait que d'une simple mise en scène.

En effet, la belle brune a assuré sur Snapchat que la production lui a demandé de venir séduire l'ex-candidat des Ch'tis afin de faire le buzz. Si elle a accepté la proposition, Astrid n'a pas caché sur le réseau social que Vincent est loin d'être son style d'homme : "Il est trop moche put***, j'ai trop honte ! Il me dégoûte."

La jeune femme s'en est également prise à son ancienne rivale Jennifer, avec qui Vincent a, semble-t-il, terminé l'aventure : "De toute façon t'es moche et elle est moche aussi donc vous allez bien ensemble." Des déclarations cash qui pourraient pousser Vincent et sa prétendante à sortir de leur silence.