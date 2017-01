Vincent (Les Ch'tis) : Sa réponse aux critiques de Dany Boon !

L'ancien candidat des Ch'tis ne comptait pas laisser Dany Boon traîner la télé-réalité à laquelle il a participé dans la boue.

Actuellement en pleine promotion de son nouveau film Raid Dingue, en salle le 1er février prochain, l'acteur de 50 ans s'est exprimé au micro de RTL le week-end dernier. Et cet ardent défenseur de son Nord natal n'a pas échappé à une question sur la télé-réalité de W9 Les Ch'tis.

Sans surprise, l'artiste originaire d'Armentières n'a pas été tendre avec le programme qui a révélé Gaëlle Petit, Tressia, Hillary ou encore Vincent : "lls filment des gens qui ne se rendent pas compte à quel point la médiatisation est quelque chose de fort... Ça peut bouleverser leur vie de manière définitive (...). Quand on est filmé juste parce qu'on a un accent du Nord et qu'on a du mal à s'exprimer... Je ne trouve ça pas honnête. On montre un côté d'eux abruti... C'est manipulé."

Des déclarations qui ont provoqué la colère de Vincent. Invité dans le Mad Mag de NRJ12, jeudi 19 janvier 2017, l'ex-petit ami d'Hillary a donc répondu, le plus gentiment du monde possible, à Dany Boon : "Je ne suis pas du tout d'accord. Monsieur Dany Boon, vu qu'il parle Ch'tis, il me critique donc je vais être poli : 'Va te faire aimer.'"

Tout est dit !