Jesta (Koh-Lanta) enceinte, + 20 kilos : Cellulite, hanches... "Je m'en fous"

Jesta fait partie des personnalités qui n'hésitent pas à partager leur quotidien avec leurs fans, sur les réseaux sociaux. Après avoir dévoilé un indice sur le prénom de son fils, la finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) – enceinte de son premier enfant – a évoqué son poids, mercredi 24 avril 2019.

Ses abonnés Instagram ont donc appris qu'elle avait pris vingt kilos, à trente semaines de grossesse. Mais la jeune maman de 25 ans n'est pas déprimée de voir son corps changer autant, bien au contraire. "On ne le voit pas parce que je ne vous le montre pas, je prends 40 photos avant d'en avoir une correcte et je m'habille pour le cacher. Mais les 20 kilos sont bien présents, même si je m'en fiche royalement pour le moment. Seule la santé de mon fils est importante, le reste est futile et on verra plus tard", a-t-elle écrit en story.

La future femme de Benoît a ensuite expliqué à ses abonnés, qui avaient bien du mal à voir sa prise de poids, qu'elle avait "un double menton", "beaucoup pris des bras, de la cellulite, de la culotte de cheval et des hanches". Puis elle a dévoilé des photos d'elle datant d'avant sa grossesse pour que les internautes voient la différence. "Mais je peux vous dire que je me préfère mille fois avec 20 kilos de plus sans hésitation pour notre prince qui arrive bientôt", a-t-elle conclu.