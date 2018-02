JO d'hiver 2018 – Martin Fourcade fou furieux : "Je m'en veux !"

Triple champion olympique, six fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde et onze fois champion du monde entre 2011 et 2017, Martin Fourcade est un compétiteur né pour gagner. Alors quand le champion échoue, c'est le drame. Ce jeudi 15 février, le roi du biathlon est passé à côté d'une médaille d'or lors de l'épreuve en individuel de ces JO de Pyeongchang. Sur Twitter, il a fait part de sa colère. "Sport de merde... mais c'est pour ça qu'on l'aime tant !", a tweeté le sportif et père de famille. En ligne de mire, une ultime séance de tirs qu'il a manquée (deux cibles ratées, et donc autant de minutes de pénalités sur la ligne d'arrivée), laissant la médaille d'or à son rival norvégien Johannes Boe. Pire, le Français a fini 5e ...

En zone mixte, Martin Fourcade ne cachait pas sa colère. "Je donne un titre olympique et je m'en veux, a fait part le porte-drapeau tricolore, qui souffrait depuis deux jours d'une infection des voies respiratoires. Je ne suis pas déçu, je suis en colère. J'ai été nul. Je ne finis pas le travail et c'est rageant. Je me bats pendant toute la course, sauf quatre secondes sur le dernier tir." Une colère que tentera d'exploiter Fourcade dimanche avec l'épreuve de la mass-start, où il avait glané l'argent lors des JO de Sotchi.