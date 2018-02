JO d'hiver 2018, Martin Fourcade médaille d'or: Sa femme Hélène, son grand amour

Martin Fourcade était très attendu à Pyeongchang et il n'a pas tardé à marquer les esprits. Le champion français a survolé l'épreuve de la poursuite (12,5 km), s'offrant sa troisième médaille en or dans le cadre de Jeux Olympiques. Le Tricolore a bien évidemment rendu fière la France, et notamment son président Emmanuel Macron – "Les plus grands champions sont ceux qui savent se relever d'une déception. Martin Fourcade est de ceux-là. Bravo à notre porte-drapeau pour cette médaille tant méritée !", a-t-il tweeté – mais aussi et surtout sa femme.

Passionnée de ski comme son homme, Hélène Uzabiaga est le premier soutien de Martin Fourcade. Il faut dire qu'ils se connaissent depuis longtemps, puisque nos deux tourtereaux en couple depuis plus de dix ans se sont rencontrés à l'âge de 12 ans, sur les pistes de ski. "On était amoureux, on s'écrivait des lettres mais ce n'était pas une vraie relation", confiait l'intéressée au Parisien en février 2017.

Depuis, ils ont fondé une famille avec deux enfants, Manon (2 ans) et Inès (11 mois), et ce malgré les compétitions. "On a bâti notre relation autour de ses nombreuses absences, je suis donc habituée, assurait déjà Hélène. Avant de vivre avec Martin, je voulais avoir mon diplôme de professeur des écoles et être sûre d'avoir un lieu où je puisse travailler, il me fallait cet équilibre. La journée, je travaille auprès d'enfants déficients, le soir j'ai ma vie de maman." Et de rajouter, en évoquant son homme, "tout sauf un papa absent" : "Martin organise les choses, ce n'est pas 'Ciao je m'en vais, débrouille-toi'."

Le revers de toutes ses médailles, c'est d'avoir mis du temps à "faire le lien entre [s]on Martin et le Martin de la télé". Un bien moindre problème pour Hélène qui s'est habituée à la célébrité de son chéri, l'un des plus grands sportifs du pays.