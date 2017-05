Martin Fourcade : "Je me sens papa à plein temps"

Il a pris le risque de ne pas être présent pour la naissance de son deuxième enfant et il l'assume. Retenu pour les dernières manches de Coupe du monde qui se sont déroulées en Finlande et en Norvège à la mi-mars, Martin Fourcade a eu la chance d'être rentré juste à temps pour l'arrivée de sa fille, l'adorable petite Inès qu'il a officiellement présentée sur les réseaux sociaux le 25 mars dernier.

"Entouré de princesses. Inès a été assez patiente pour attendre la fin de la saison et le retour de son papa. Bienvenue parmi nous ma chérie !", avait-il commenté avec émotion. Une expérience qu'il évoque ce mardi 2 mai dans les pages du Parisien. "Je me sens papa à plein temps, c'est un bonheur, des émotions que je n'imaginais pas vivre", confie-t-il. S'il voue une véritable passion à son sport, le sextuple vainqueur du globe de cristal (2012 à 2017) a su trouver de la place pour ses enfants : "Avant l'arrivée de ma première fille, j'avais essayé de me projeter, mais à aucun moment je n'avais pensé pouvoir donner autant d'amour à quelqu'un que je connaissais si peu. Je revis la même chose avec Inès."

En vacances durant plusieurs semaines, le champion de biathlon de 28 ans a profité de cette brève pause pour passer du temps avec sa compagne Hélène Uzabiaga, leur fille aînée d'un an et demi, Manon, et leur petite Inès. Au programme, une escapade en Provence tous les quatre, comme il l'a documenté sur sa page Instagram.