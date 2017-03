Joe Biden : Le fils de l'ex-vice-président sort avec la femme de son frère mort

C'est une situation pour le moins perturbante mais, en amour, le coeur à ses raisons que la raison ignore, paraît-il. Hunter Biden, le deuxième fils de l'ancien vice-président américain Joe Biden, sort actuellement avec... son ancienne belle-soeur ! En effet, il s'est mis en couple avec la veuve de son frère.

Comme le rapporte la Page Six du New York Post, Hunter Biden (47 ans) sort avec Hallie Biden, la femme de son regretté frère Beau, mort au printemps 2015 à seulement 46 ans des suites d'un cancer du cerveau. Le couple, qui se fréquente depuis plusieurs mois, s'est formé après la rupture d'Hunter et de sa femme Kathleen, survenue à l'automne 2015. Une épouse, dont il ne semble pas être officiellement divorcé et avec laquelle il a eu trois enfants, Finnegan, Maisy et Naomi. Dans les pages du journal, il a confirmé l'information. "Hallie et moi avons une chance incroyable d'avoir trouvé l'amour et le soutien l'un de l'autre dans un moment si difficile. C'est apparu comme une évidence pour les gens qui nous aiment le plus. Nous avons beaucoup de chance d'avoir été soutenus par nos familles et nos amis à chaque étape de ce chemin", a-t-il dit.

Joe Biden, vice-président des États-Unis pendant les huit années de mandat de Barack Obama à la Maison-Blanche, s'est également exprimé. "Nous avons beaucoup de chance que Hunter et Hallie se soient trouvés et qu'ils unissent leurs vies après tant de chagrin. Ils ont notre soutien total à Jill [son épouse, NDLR] et à moi et nous sommes heureux pour eux", a-t-il confié.

Beau Biden, ancien militaire puis avocat et procureur général de l'État du Delaware, avait deux enfants, Natalie (12 ans) et Hunter (10 ans). À sa mort, Joe Biden avait été effondré et avait souligné à quel point il était fier de son fils.

Thomas Montet