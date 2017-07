JoeyStarr négligent avec ses enfants ? Le bad boy pointé du doigt...

En postant un selfie avec deux de ses trois fils sur Instagram le 2 juillet dernier, JoeyStarr n'avait pas d'autre intention que de partager un instant en famille. À bord d'une voiture décapotable, le chanteur de NTM immortalisait une "vadrouille" dans les rues de Paris avec Khalil (9 ans), né de sa relation avec Leïla Dixmier, et le petit Marcello (2 ans) installés sur le siège passager. Un cliché à trois légendé : "Les frères cheveux !!! La descendance vadrouille #ladescendance #uncertainjaguargorgone #benzlove #230slc #kalilmassoud #philippe5"

Mais un détail qui a toute son importance n'a pas échappé aux 175 000 abonnés du rappeur et acteur de 49 ans. En plus d'être installés sur le même siège, Khalil et Marcello, les petits frères de Mathis (11 ans) ne portent pas de ceinture de sécurité, et le petit dernier de la fratrie n'est pas installé dans un équipement adapté. Ce que de nombreux commentaires ne manquent pas de faire remarquer, n'hésitant pas à interpeller directement JoeyStarr (Didier Morville de son vrai nom) : "Bon je ne veux pas faire la relou mais sans ceinture et réhausseur, c'est pas cool... Je pense moins au contrôle de police qu'à la sécu des petits... Mais j'avoue, le résultat aurait été moins funky !", "La ceinture man", "Sans ceinture, au moindre accrochage, même à basse vitesse, c'est hôpital direct", "Et la ceinture de sécurité alors", "Sans ceinture de sécurité !", ou encore "Et la ceinture, c'est en option. Un coup de frein et 2 enfants de morts", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.