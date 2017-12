JoeyStarr traite Cyril Hanouna de "FDP" : "Il est fou de s'attaquer à ma mère"

JoeyStarr est-il allé trop loin dans son clash avec Cyril Hanouna ? Le célèbre rappeur avait ouvert les hostilités dans son nouveau livre, Le Monde de demain, écrit en collaboration avec Philippe Manoeuvre, en revenant sur l'incident provoqué en avril 2016 par l'irruption de Gilles Verdez en livreur de pizzas dans sa loge de Nouvelle Star. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste en était ressorti avec une gifle et du sang, ce qui avait vivement fait polémique à l'époque.

Dans son livre, il reproche notamment à Cyril Hanouna de se prendre "pour Dieu le père" et lui conseille de retourner interviewer Nabilla et de ne pas "nous faire chier". Dans son émission, Hanouna s'est bien évidemment fendu d'une réponse cinglante, maniant avec subtilité l'ironie et le sens du clash. "Joey, Joey mon chéri, j'ai rien contre toi. Et tu sais, maintenant, je t'appelle Joey puisque, pour moi, tu n'as plus rien d'une star", a-t-il déclaré, suscitant la réaction de ses chroniqueurs.

Mais le clash ne s'est bien pas évidemment pas arrêté là. Sur Snapchat, le cofondateur de NTM a violemment attaqué l'animateur de TPMP, à base de doigt d'honneur et en qualifiant Hanouna de "FDP" (acronyme pour "fils de pute"). Et plutôt que de surenchérir dans la violence, Cyril Hanouna a répondu avec humour sur Twitter. "Il est ouf de s'attaquer à ma mère ! Obligé, elle va l'appeler. Et ça va être chaud pour lui !", s'amuse-t-il, avant de rajouter un "allez, calme-toi va" légèrement pacificateur.