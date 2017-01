John Hurt est mort : La star d'Elephant Man et Harry Potter a succombé...

Tout juste un an après la disparition à 69 ans d'Alan Rickman, l'Angleterre et le septième art pleurent un autre monstre sacré de la même génération - qui avait d'ailleurs eu l'occasion de le croiser dans la saga Harry Potter : John Hurt est mort vendredi 27 janvier 2017 à Londres, cinq jours après son 77e anniversaire, a fait savoir son agent Charles McDonald.

L'acteur à la filmographie impressionnante, riche de près de 140 longs métrages dont le fameux Elephant Man qui lui valut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur, et à la voix caverneuse reconnaissable entre toutes (narrateur de Dogville et Le Parfum entre autres, mais aussi voix du Grand Dragon dans la série Merlin) s'est éteint vraisemblablement des suites du cancer du pancréas qu'il avait affronté en juin 2015 et qui avait été déclaré en rémission en octobre de la même année. A l'époque, il s'était montré philosophe : "Je ne peux pas dire que je me soucie du fait de devoir mourir, mais il est impossible d'arriver à mon âge et de ne pas le méditer un tant soit peu", avait-il observé dans un entretien avec Radio Times. La maladie n'avait pas altéré sa passion dramatique et son désir de travailler (il avait toutefois été contraint de renoncer en juillet dernier à jouer une pièce à Londres en raison de douleurs intestinales), aussi bien pendant son traitement qu'après : alors qu'on a pu tout dernièrement l'apprécier en prêtre dans Jackie, avec Natalie Portman dans le rôle-titre, trois films incluant sa contribution doivent encore sortir, dont le drame historique Darkest Hour (sortie prévue en novembre 2017) qui le voit camper Neville Chamberlain en pleine Seconde Guerre mondiale, face à Gary Oldman en Churchill et Ben Mendelsohn en George VI.

Acteur envers et contre tout

Né le 22 janvier 1940 près de Chesterfield, au coeur de l'Angleterre, d'une mère ingénieur et actrice amateure et d'un père mathématicien devenu prêtre, John Hurt avait reçu une éducation stricte. Si stricte qu'il lui était interdit de se mêler aux autres enfants et d'aller voir des films au cinéma situé juste en face du domicile familial ! Pourtant, dès l'âge de 8 ans, le jeune garçon, alors dans une école primaire anglicane (il a par la suite révélé y avoir subi des abus commis par le maître d'école Donald Cormack), se découvre une passion pour la comédie et décide qu'il sera acteur. Une vraie vocation qui triomphera des brimades, quatre ans plus tard, de son principal dans une autre école : l'homme avait raillé les rêves du jeune John, lui affirmant qu'il n'avait "pas la moindre chance dans la profession". Tenace de toute évidence, John Hurt s'inscrit à 17 ans dans une école d'art, qu'il abandonne ensuite. Sans le sou et vivant dans des conditions précaires, il décroche une bourse qui lui permet d'aller étudier à la Royal Academy of Dramatic Art à Londres. Une expérience coûteuse, dont il gardait un souvenir terrible - parfois si affamé qu'il avait du mal à dire son texte -, qu'il financera en demandant à des amis de poser pour des portraits de nu qu'il vendra.

Un visage inoubliable, une voix qui nous manque déjà

Tous les moyens sont bons pour accomplir sa volonté et cela paye : après un tout premier film en 1962 vient en 1966 son premier rôle principal, dans une production intitulée A Man for All Seasons. Sa carrière est lancée et s'enrichira dès 1971 d'une première nomination au BAFTA Award du meilleur acteur dans un second rôle pour 10 Rillington Place. En 1978, il remporte ce trophée ainsi qu'un Golden Globe et une nomination à l'Oscar pour Midnight Express. L'année suivante, il joue Kane dans le premier volet de la saga culte Alien (rôle qu'il reprendra dans... une parodie, Spaceballs) et, en 1980, décroche le grand rôle de sa carrière : celui du difforme John Merrick dans Elephant Man de David Lynch, qui lui vaut un autre BAFTA Award (du meilleur acteur, cette fois).