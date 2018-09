John Isner papa pour la première fois : Très ému avec son bébé dans les bras

La vie de John Isner n'est plus la même depuis le 15 septembre 2018, date à laquelle sa femme Madison a accouché de leur premier enfant. Le joueur de tennis américain a présenté quelques jours plus tard son bébé sur Instagram, non sans une certaine émotion.

"Je ne pensais pas qu'il était possible d'aimer quelqu'un autant." Devenu papa pour la première fois le 15 septembre 2018, John Isner s'est laissé trois jours avant de présenter sa petite merveille au monde entier. Le joueur de tennis américain de 33 ans a annoncé la grande nouvelle sur sa page Instagram le 18 septembre dernier. Le sportif a révélé le prénom de son premier enfant, une adorable Hunter Grace qui pesait 3,6 kilos à la naissance. "La vie a changé pour toujours lorsqu'elle cette petite est entrée dans ce monde le 15/09/2018. Tout le monde dit bonjour à Hunter Grace Isner de 3,6 kilos. (...) Ma femme est incroyable et sera la meilleure maman du monde. Nous sommes si bénis !", a publié le 10e joueur mondial. Ce message de présentation est accompagné de trois photos, John Isner partageant de tendres moments avec sa fille, à croquer avec son bandeau dans les cheveux et emmaillotée. L'émotion est largement palpable, le sportif de 2,06 m pour 107 kg ayant les yeux visiblement embués. Le lien père-fille s'est instantanément établi.

La naissance de la petite Hunter Grace intervient moins d'un an après le mariage de ses parents. John Isner a épousé la belle Madison McKinley le 2 décembre 2017, à Bluffton, en Caroline du Sud.

