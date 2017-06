Johnny Depp et l'assassinat de Donald Trump : Des propos qui dérangent...

Johnny Depp traverse des temps pour le moins houleux. L'acteur américain, accablé par les révélations de son ex-manager Joel Mandel – qui l'accuse d'avoir menti sur ses finances et dit avoir été mis au courant que son client se montrait parfois violent avec Amber Heard – était invité au festival de Glastonbury ce jeudi 22 juin. La star avait été invitée par les organisateurs du plus grand festival d'arts au monde à présenter quelques films en plein air. Hier, c'est The Libertine (un long métrage sorti en 2004) que l'interprète de Jack Sparrow était venu défendre. Mais durant son intervention, Depp a créé une polémique avec des propos pour le moins dérangeants...

Évoquant Donald Trump, Johnny Depp a fait d'étranges insinuations autour de son éventuel assassinat. "Est-il possible d'amener le président Trump ici s'il vous plaît ? Je pense qu'il a besoin d'aide ! C'est juste une question, je n'insinue rien de particulier, mais... Au fait, cela va finir dans la presse, ça va être horrible... Mais j'aime l'idée que vous fassiez partie de cela. C'était quand la dernière fois qu'un acteur a assassiné un président ?", a lancé le comédien de 54 ans sur un ton humoristique, provoquant une vive clameur dans son auditoire.

Devant le public, il a tenté de se rattraper, tout en maladresse et en déclarations lunaires. "Je veux clarifier. Je ne suis pas un acteur. Je mens pour vivre. Cependant, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, et le moment est peut-être venu...", a-t-il conclu en faisant allusion à l'assassinat d'Abraham Lincoln par l'acteur John Wilkes Booth en 1865.

La dernière fois qu'une personnalité publique a tenté de faire l'humour noir autour de l'actuel président américain, elle a mal fini. Il s'agissait de Kathy Griffin, humoriste grinçante qui avait suscité l'indignation il y a quelques semaines en posant avec une tête décapitée et ensanglantée de Trump dans la main. Elle avait rapidement répondu, s'excusant d'être allée trop loin. Elle avait néanmoins perdu son poste sur la chaîne CNN où elle officiait depuis dix ans. Mais que peut bien risquer le très bankable Johnny Depp pour de tels propos ?