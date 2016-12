Johnny Depp : Furieux, il veut qu'Amber Heard paie !

La bataille entre Johnny Depp et Amber Heard se poursuit. Tombé sur un accord de principe en août, le couple hollywoodien n'a toujours pas finalisé son divorce, dont les derniers détails doivent être réglés dans les jours à venir. Sauf que depuis le 13 décembre, la star de Pirates des Caraïbes ne veut plus payer un centime à son ex depuis que cette dernière a publiquement parlé de la violence conjugale en se plaçant en tant que victime. Bien évidemment, l'accord ne peut être rompu. Mais le clan Depp n'a pas encore utilisé toutes ses cartouches.

L'avocate du comédien, l'intraitable Laura Wasser, a déposé mardi 20 décembre, à Los Angeles, un nouveau dossier dans lequel elle demande à la cour d'exige qu'Amber Heard paie les 100 000 dollars de frais de justice et d'honoraires. Selon ET qui s'est procuré ces documents, Johnny Depp veut que cette somme soit déduite de son prochain paiement à Amber Heard si la jeune actrice de 30 ans ne paie pas dans les dix jours suivant le dépôt du dossier.

L'acteur de 53 ans aurait dépensé près de 1 million de dollars pour s'arroger les services de Laura Wasser et de son équipe. Une somme exorbitante d'autant que Depp doit encore 6,8 millions à sa future ex-femme, laquelle devra ensuite verser cette somme à deux associations caritatives. Alors qu'une audition est prévue pour le 13 janvier 2017, Johnny Depp prétend qu'Amber Heard lui doit bien cela. Dans les documents, l'avocate questionne en effet le comportement de Heard, arguant notamment qu'elle avait agi de "manière erratique" et avait été "peu coopérative". Selon la Disso Queen d'Hollywood (qui défend actuellement Angelina Jolie), "l'impact de sa quête incessante sur Johnny n'est pas digne d'intérêt" pour Amber, dont "les fausses allégations ont eu un impact sur sa réputation personnelle et professionnelle, le bien-être de sa famille et ses finances".

Du côté du clan Heard, on clame que Johnny Depp n'a pas respecté tous les termes du Deal Point Memorandum qu'ils avaient signé fin août.