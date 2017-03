Jonathan Lipnicki (Jerry Maguire) : Humilié dans son enfance, il raconte...

Archétype de l'enfant-star, Jonathan Lipnicki (Jerry Maguire, Stuart Little) mène aujourd'hui une vie loin des caméras. Dans un post Instagram, l'acteur a rouvert une douloureuse plaie d'enfance au cours de laquelle, loin des strass et de la célébrité, le jeune homme confie avoir beaucoup souffert des moqueries ses camarades de classe.

"Quand j'étais enfant et ado, on n'arrêtait pas de se moquer de moi et ça venait de personnes qui sont aujourd'hui des amis sur Facebook, confie-t-il en s'avouant ému. On me disait que j'étais ringard et que je ne trouverais plus jamais de travail. On me donnait tous les jours au collège le sentiment que je n'étais qu'un déchet, au point que je faisais des crises d'angoisse tous les soirs avant de retourner à l'école le lendemain, parce que je me demandais comment j'allais survivre à une nouvelle journée. Au lycée, une certaine personne m'a traité de ringard devant tout le monde en cours d'économie."

Si, en apparence, Jonathan Lipnicki, n'était pas à plaindre au regard de sa célébrité, il montre un tout autre penchant de son statut d'enfant-star. La solitude, le regard des autres, les insultes... Sans donner davantage de détails, il dit réaliser aujourd'hui à quel point les enfants et les ados peuvent être durs entre eux et que l'intimidation demeure un fléau "universal".